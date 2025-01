GTA 6: Fans entdecken Bugs im Trailer, aber das ist eine gute Nachricht

Fans hatten jetzt mehr als genug Zeit, um sich den ersten und einzigen Trailer für GTA 6 genau anzuschauen. Dabei entdecken sich auch die ersten Spielfehler im Open-World-Hit. Für die Qualität des Endprodukts sind das allerdings gute Nachrichten.

Diese Fehler verstecken sich im Trailer für GTA 6

Fans analysieren weiter den ersten kurzen Trailer für Grand Theft Auto 6, den Rockstar ihnen bisher gegeben hat. Spieler mit Adleraugen erkennen sogar die ersten Bugs und Glitches.

Reddit-Nutzer godsxm teilt auf Reddit die ersten Spielfehler in GTA 6. Da ist beispielsweise ein Seitenspiegel ohne Reflexion oder die Haare einer Frau im Auto, die für eine Millisekunde durch den Fensterrahmen glitschen. Weiterhin verschwindet das Bein eines NPCs im Hintergrund, Gras ploppt erst ins Bild, nachdem sich die Kamera nähert und ein Mann schließt die Tür seines Autos, ohne sie dabei zu berühren. Reddit-Nutzer godsxm verweist auch auf zwei verschiedene Straßentexturen auf der gleichen Straße, wobei es sich aber nicht zwingend um einen Fehler handeln muss.

All diese Bugs sind im Hintergrund versteckt und nur für Bruchteile einer Sekunde zu sehen. Die meisten Fans dürften den Trailer dutzende Male schauen können, ohne sie jemals zu bemerken.

Trailer für GTA 6: Bugs sind ein gutes Zeichen

Die Bugs im GTA-6-Trailer sind kein großer Skandal – ganz im Gegenteil. Sie sind ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Trailer tatsächlich Ingame-Grafik zeigt – das Open-World-Spiel wird also wahrscheinlich wirklich genauso aussehen, wie im Trailer. Ein paar kleinere Bugs sind da völlig normal und Rockstar hatte seitdem ja auch noch jede Menge Zeit, um am Spiel zu schrauben.

Auch bei Trailern für Spiele wie Red Dead Redemption 2 und GTA 5 hat Rockstar auf Ingame-Grafik gesetzt. Die vielen Details im Trailer sind dadurch noch beeindruckender.

Der Release eines zweiten Trailers für Grand Theft Auto 6 steht weiterhin in den Sternen (nicht aber im Mond, denn die Theorie lag falsch). Der nächste Hoffnungsschwimmer kommt in Form eines Earnings Conference Call von Publisher Take-Two am 6. Februar. Theoretisch eine gute Gelegenheit für Rockstar, um neues Material zu GTA 6 zu zeigen.

Der GTA-6-Trailer auf YouTube ist nicht die schönste Version des Trailers:

