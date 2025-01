GTA 6: Neue Version des Trailers zeigt die echte Grafik-Pracht

Es gibt immer noch keinen zweiten Trailer für Grand Theft Auto 6, aber dafür eine noch hübschere Version des ersten Trailers, in der ihr die Grafikpracht des Open-World-Hits bestaunen könnt.

GTA 6: So sieht der erste Trailer noch besser aus

Schon der erste Trailer für GTA 6 macht klar, dass Entwickler Rockstar an einem echten Grafikkracher arbeitet. Der Upload auf YouTube, der inzwischen mehr als 230 Millionen Mal angeschaut wurde, zeigt allerdings nicht die komplette Wahrheit.

Rockstar hat den Trailer auch auf der Seite BiliBili hochgeladen, eine Art chinesisches YouTube. Fans ist jetzt aufgefallen, dass Vice City dank der besseren Bitrate dort noch einmal deutlich besser aussieht. Um den Trailer in der besten Qualität auf BiliBili anschauen zu können, benötigt ihr einen Premium-Account. Auf X gibt es jedoch ein paar Screenshots zu sehen, die die zusätzlichen Details zeigen:

Trailer für GTA 6: So schön wie noch nie

Die Unterschiede zwischen beiden Trailern liegen im Detail. Die Version auf BiliBili glänzt vor allem mit noch realistischeren Gesichtern, Haaren und allgemein viel mehr Details bei NPCs. Dazu kommen aber auch noch schöneres Wasser und bessere Lichtreflexionen. Dank des besseren Trailers sollte selbst der härteste Kritiker davon überzeugt sein, dass GTA 6 ein richtig schönes Spiel wird.

Beim YouTuber Cyber Boi könnt ihr euch die wichtigsten neuen Details ansehen:

Wo bleibt der zweite Trailer für GTA 6?

Fans können jetzt eine verbesserte Version des GTA-6-Trailers ansehen, doch wo ist eigentlich der zweite Trailer. Rockstar lässt die Fans jetzt so lange warten, wie noch nie zuvor. Die absolute Funkstille verleitet die Spieler dazu, sich verrückte Theorien auszudenken, die bisher allerdings allesamt falsch lagen.

Der einzige Fakt bleibt, dass Rockstar Grand Theft Auto 6 im Herbst 2025 veröffentlichen will. Publisher Take-Two will an diesem Termin auch festhalten, wobei Branchenkenner weniger zuversichtlich sind.

