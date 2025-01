The Witcher 4: CD Projekt Red will eines der größten Probleme von The Witcher 3 lösen

Nach dem ersten Trailer für The Witcher 4 verrät CD Projekt Red langsam immer mehr zum Open-World-Hit. Laut den Entwicklern soll das Rollenspiel noch viel realistischere NPCs bieten.

The Witcher 4 soll viel immersiver werden

Mit The Witcher 4 nimmt sich CD Projekt Red wieder viel vor. In einem Interview auf dem YouTube-Kanal Parris verrät Game Director Sebastian Kalemba, warum vor allem das Design der NPCs einen großen Schritt nach vorn machen soll. Generische und häufig doppelte NPCs wie noch in The Witcher 3 sollen der Vergangenheit angehören:

Wir haben diese Regel, dass jeder einzelne NPC so aussehen soll, als würde er leben und seine eigene Geschichte haben.

Kalemba erklärt weiter, dass The Witcher 4 mit NPCs neue Maßstäbe setzen will. Aussehen, Verhalten und Gesichtsanimationen sollen demnach für eine noch authentischere Spielerfahrung sorgen, in die Fans eintauchen können.

Schaut euch hier das Interview mit CD Projekt Red an. Etwa bei Minute 5:08 beginnt das Gespräch über die NPCs in The Witcher 4:

The Witcher 4: Keine doppelten NPCs mehr

Für Fans von The Witcher 3 sind das sehr gute Nachrichten. Das riesige Rollenspiel ist in vielen Aspekten fantastisch, aber es ist trotzdem auffällig, wie oft Geralt auf seinen Abenteuern Leute trifft, die verschiedene Personen sein sollen, aber exakt die gleichen Gesichter haben.

Mit mehr Geld (und hoffentlich auch genug Zeit) kann The Witcher 4 dieses Problem hoffentlich lösen und für mehr Vielfalt unter den NPCs sorgen – oder zumindest bei denen in wichtigen Quests.

Ob CD Projekt Red wirklich jedem Dorfbewohner eine individuelle Lebensgeschichte einhauchen kann, wird sich zeigen. Für Cyberpunk 2077 hatte das Studio noch ähnlich große Versprechungen gemacht und sogar tägliche Routinen für NPCs versprochen. Zum Launch war davon nicht viel übrig und auf den Straßen von Night City waren erneut viele Leute unterwegs, die exakt gleich aussahen. Mit The Witcher 4 setzt sich CD Projekt Red hoffentlich realistischere Ziele.

Schaut euch hier den Trailer für The Witcher 4 an:

The Witcher 4: Erster Trailer

