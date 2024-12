Neue Details zu The Witcher 4: CD Projekt Red setzt die richtigen Prioritäten

Der erste Trailer zu The Witcher 4 hat die Erwartungen an das kommende RPG in neue Höhen geschraubt. Passend zu dem Hype verrät CD Projekt Red nun einige Details, die Fans des gefeierten Vorgängers gefallen dürften. Den Trailer zu The Witcher 4 könnt ihr euch oberhalb dieses Artikels ansehen.

The Witcher 4: Qualität vor Quantität

Zwei neue Details zu dem kommenden The-Witcher-Abenteuer dürften Fans der düsteren Rollenspiele gerne hören: Einerseits geht es dabei um die Kartengröße, andererseits feiert ein beliebtes Feature sein Comeback.

Bei der Map peilt The Witcher 4 eine vergleichbare Größe zu The Witcher 3 an. Das Spiel soll nicht einfach grundlos größer gemacht werden, stattdessen solle Qualität vor Quantität gelten. Dies gab Game Director Sebastian Kalemba in einem Interview mit dem YouTube-Kanal Skill Up zu Protokoll. (Quelle: YouTube)

Damit widerspricht er gewissermaßen den Aussagen von Charles Tremblay, dem Vice President of Technology bei CD Projekt Red, der The Witcher 4 vollmundig bereits lange vor Release als größer und besser als sein Vorgänger angepriesen hatte.

Angesichts der bereits beachtlichen Größe von The Witcher 3 müssen sich Fans aber natürlich dennoch nicht darum sorgen, dass das neue RPG ein kurzes Vergnügen wird.

Kartenspiel Gwent kehrt in The Witcher 4 zurück

Falls Spieler in der düsteren Fantasy-Welt von The Witcher 4 trotzdem irgendwann alles erkundet und sämtliche Monster zur Strecke gebracht haben, dann können sie sich immer noch die Zeit mit Gwent vertreiben.

Executive Producer Gosia Mitrega hat nämlich in einem weiteren Interview mit dem YouTube-Kanal Easy Allies verraten, dass das Lieblings-Mini-Game vieler Fans auch in The Witcher 4 spielbar sein wird. (Quelle: YouTube)

Mit diesen beiden Neuigkeiten möchte CD Projekt Red der Community sicherlich signalisieren, dass das Franchise in guten Händen ist und der nächste Eintrag auch langjährige Fans nicht enttäuschen wird – auch wenn sich Spieler natürlich dennoch auf Veränderungen einstellen müssen. Unter anderem verkörpert eine neue Schauspielerin die Protagonistin Ciri.

