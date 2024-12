Path of Exile 2: Entwickler gibt große Schwäche zu – verspricht sofort Abhilfe

Path of Exile 2 ist ein echter Steam-Kracher, obwohl das Action-RPG noch im Early-Access ist. Das Spiel leidet aber noch unter einer großen Schwäche: Es fühlt sich nicht belohnend genug an. Der Entwickler will das jetzt schnell beheben.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Path of Exile 2: Entwickler hört auf die Spieler

Seit dem 6. Dezember können Action-RPG-Fans in Path of Exile 2 Monster vermöbeln. Zahlreiche Steam-Spieler tun das mit viel Begeisterung. Das Spiel befindet sich allerdings noch im Early-Access, ist also noch lange nicht fertig. Entwickler Grinding Gear Games gibt jetzt in einem Blog-Post bekannt, welches Problem möglichst früh angepackt werden soll.

Anzeige

Grinding Gear Games verweist hier auf Spieler-Feedback, laut dem sich das Spiel „nicht belohnend genug“ anfühlt – ein großes Problem für ein Hack and Slash, bei dem Fans mit mächtigem Loot belohnt werden wollen.

Path of Exile 2: So sollt ihr besser belohnt werden

Um gegen dieses Problem anzusteuern, will der Entwickler zunächst seltene Monster anpassen. Wenn Spieler höhere Level erreichen, soll auch die Anzahl der Modifier (kurz Mods) steigen, die Monster besitzen. Das führt zu einem höheren Schwierigkeitsgrad für den die Spieler jetzt auch besser belohnt werden sollen. Vor allem im Endgame würde dann bessere Beute winken. Jede Karte soll außerdem ein Minimum an seltenen Monstern bereithalten, was wiederum zu mehr seltenen Mods und mehr Belohnungen führt.

Anzeige

Damit noch nicht genug. Grinding Gear Games verspricht auch Änderungen bei den Währungen. Hier sollen Spieler genug von bestimmten Währungen erhalten, um stetig Mods zu Karten hinzufügen zu können. Die erhöhte Schwierigkeit durch Karten-Mods soll sich dann wiederum auch in besseren Belohnungen niederschlagen. Zuletzt sollen Spieler gerade am Anfang davor beschützt werden, nach einem Bosskampf Pech zu haben und nur schlechtes Loot zu erhalten.

Anzeige

Einige der Anpassungen sind jetzt bereits im Spiel, während andere in kommenden Patches folgen sollen (Quelle: Path-of-Exile-2-Forum).

Hier findet ihr unseren Ersteindruck zu Path of Exile 2 von der Gamescom 2024:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.