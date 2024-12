Es wird höchste Zeit, dass Spiele wie GTA 5 und Skyrim endlich sterben

Dennoch sehe ich diese ständigen Neuveröffentlichungen kritisch. Für Neulinge kann das ganz nett sein, eine verpasste Perle wie Skyrim nachzuholen, aber alte Hasen werden erneut zur Kasse gebeten , zumindest auf Konsolen. Darüber hinaus führt dieses ewige Ausschlachten eines Spiels dazu, dass ein Nachfolger in weite Ferne rückt . Schließlich haben Spiele-Unternehmen wie Rockstar keinen Grund, einen weiteren Hit rauszuhauen, wenn der Vorgänger heute noch Millionen in die Kassen spült. Zudem frisst ein Live-Service-Spiel wie GTA Online Ressourcen, die dann bei einer neuen Entwicklung fehlen – und die Entwicklungszeit strecken.

Kingdom Hearts befand sich vor dem dritten Teil in einer langen Durststrecke. Nach einigen Spin-offs bekamen Fans nur noch HD-Kollektionen mit wirren Namen: HD 1.5 ReMIX, HD 2.5 ReMIX und HD 2.8 Final Chapter Prologue. Dann folgte eine HD-Kollektion mit allen drei HD-Kollektionen namens Kingdom Hearts: The Story So Far. Nach Kingdom Hearts 3 folgte ein finales Bundle: Das All-in-One Package.

Das ist ein etwas ungewöhnlicheres Beispiel als die anderen, aber hört mich an: Nach Persona 5 erschienen zwar brandneue Spiele, die aber weiterhin im Universum von Persona 5 spielen. Da hätten wir zum Beispiel Persona 5 Strikers, ein Crossover mit Dynasty Warriors, oder das Rhythmusspiel Persona 5: Dacing in Starlight. Auch Persona 4 und Persona 3 streckten die Zeit bis zum nächsten Hauptteil mit ihren eigenen Spin-offs.

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Zum 10. Jubiläum von Skyrim: Reliving the Opening of Skyrim with the Creators from BGS 7 / 7