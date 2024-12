Nur 6,24 Euro auf Steam: Skyrim ohne Open-World macht, was Bethesda nicht kann

The Forgotten City: Launch-Trailer zur Zeitreise in die Antike

The Forgotten City: Launch-Trailer zur Zeitreise in die Antike

Beim aktuellen Steam-Sale ist ein fantastisches Story-Game deutlich im Preis reduziert. Die ehemalige Skyrim-Mod verzichtet zwar auf die gigantische offene Welt, aber das wird euch kaum auffallen. Den Trailer für The Forgotten City könnt ihr euch direkt oben ansehen.

Früher Skyrim-Mod, jetzt eigenes Spiel: Darum müsst ihr The Forgotten City zocken

Bethesda ist bekannt für riesige Open-World-RPGs mit hunderten Stunden Spielzeit. Die Hauptstory rückt da traditionell eher in den Hintergrund – weniger nett gesagt, ist sie komplett vernachlässigbar.

Die ehemalige Skyrim-Mod The Forgotten City ist zwar ein viel kleineres Spiel, aber erzählt dafür eine richtige tolle Geschichte. Die Standalone-Version des Spiels ist auf Steam jetzt deutlich reduziert. Anstelle von 24,99 Euro müsst ihr nur 6,24 Euro zahlen (auf Steam ansehen). Das Angebot gilt noch bis zum 18. Dezember.

In The Forgotten City findet ihr euch in einer unterirdischen römischen Stadt wieder, in der Gewalt per göttlichem Gesetz komplett verboten ist. Eure Aufgabe ist es jetzt, mehr über die Bewohner und die „Goldene Regel“ herauszufinden, die sie unterdrückt.

Es wartet ein spannendes Mystery-Abenteuer mit vielen Wendungen und motivierendem Zeitschleifen-Twist. Alle Puzzleteile zusammenzusetzen und schließlich hinter das Geheimnis der vergessenen Stadt zu kommen, fühlt sich unglaublich belohnend an.

Steam-Spieler lieben The Forgotten City

Auch die Steam-Bewertungen für The Forgotten City fallen äußerst positiv aus. Insgesamt empfehlen 96 Prozent der mehr als 8.800 Reviews das Spiel weiter.

Bevor ihr zuschlagt (und das solltet ihr) muss euch aber klar sein, dass ihr in The Forgotten City vor allem redet, erkundet und Rätsel löst. Zwar gibt es ein paar wenige Kämpfe, doch die Charaktere und ihre Geschichte stehen klar im Fokus. Wenn ihr also viel Action braucht, dann ist das Spiel eher nichts für euch.