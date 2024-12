The Witcher 4: Erster Trailer bringt Community zum Kochen

The Witcher 4 zeigt sein Gesicht im allerersten Trailer zum Spiel. Euch erwartet eine beeindruckende Grafik und adrenalingeladene Action – schaut bei uns rein, um das Video zu sehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Erster Trailer zu The Witcher 4 bei den Game Awards

Gleich vorweg: Schaut euch den Trailer oben im Artikel an, denn ich bin sicher, deswegen seid ihr hier. Auf den diesjährigen Game Awards, die am 13. Dezember um 1:30 Uhr bis 5 Uhr morgens (deutsche Zeit) abgehalten wurden, liefen wieder einmal jede Menge Trailer zu neuen und bekannten Spielen – darunter auch, oh Überraschung, The Witcher 4.

Anzeige

Der allererste Trailer zum Nachfolger von The Witcher 3: Wild Hunt zeigt zwar kein Gameplay, lockt die Fans aber mit kinoreifen Szenen, welche einen ersten Einblick in die Story und die Charaktere geben. Allen voran natürlich Ciri, welche die Hauptprotagonistin des Spiels sein wird.

Der erste Trailer zu The Witcher 4 ist da – und die Reaktionen sind immens. (© CD Projekt Red)

Anzeige

Was über The Witcher 4 bis jetzt bekannt ist

The Witcher 4 soll laut CD Projekt Red besser als The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 werden, was recht hohe Ansprüche sind. The Witcher 4 ist dieses Jahr in die Produktion gegangen, ein baldiger Release kann also leider ausgeschlossen werden.

Bislang haben die Fans darüber gerätselt, wer denn der neue Protagonist des Spiels werden könnte – dass Geralt von Riva nicht mehr an der Spitze führen wird, wurde bereits vorher bekannt gegeben. Jetzt wissen wir, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach Ciri sein wird, mit der ihr im Spiel die Welt erkunden sollt.

Anzeige

The Witcher 4 wird nicht mehr wie der Vorgänger in der REDengine programmiert, sondern in der Engine Unreal 5. Viel mehr ist über The Witcher 4 aber leider nicht bekannt – weder zu der Story noch zum Release-Termin.

Es kann aber davon ausgegangen werden, dass The Witcher 4 erneut eine spektakuläre Open-World bieten will, sowie RPG-Mechaniken und hoffentlich eine tolle Story – wie es Fans eben vom Entwickler CD Projekt Red gewohnt sind.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.