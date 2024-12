Wo bleibt der Trailer zu GTA 6? Ex-Rockstar-Entwickler erklärt Funkstille

GTA 6 ist jetzt weniger als ein Jahr entfernt. Trotzdem hält sich Entwickler Rockstar mit Informationen zum Open-World-Hit zurück. Ein ehemaliger Rockstar-Entwickler will auch den Grund dafür kennen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

GTA 6: Darum gibt es keinen zweiten Trailer

Ein Jahr nach dem ersten und einzigen Trailer für Grand Theft Auto 6 warten die Fans immer ungeduldiger auf neue Informationen. Laut dem ehemaligen Rockstar-Mitarbeiter Mike York mag es der Entwickler allerdings sogar, die Fans im Dunkeln tappen zu lassen.

Anzeige

Der Animator, der an GTA 5 und Read Dead Redemption 2 gearbeitet hat, erklärt auf seinem YouTube-Kanal, dass Rockstar überhaupt keinen Trailer veröffentlichen muss. Dank der Geheimniskrämerei würden die Fans selbst für genug Hype sorgen.

Je länger [Rockstar] schweigt, desto besser ist es, denn dann werden die Leute aufgeregt und wollen darüber reden und haben das Gefühl, dass sie nicht wissen, was passieren wird. Sie könnten ganz einfach das Datum für den Trailer verraten und sagen: „Hey, da bringen wir den Trailer raus“. Aber sie machen es nicht und sie machen es absichtlich nicht, weil das eine sehr gute Marketing-Strategie ist und diese ganzen coolen Theorien auslöst. Mike York

Anzeige

York bezieht sich spezifisch auf die Mond-Theorie, laut der die Mond-Phase auf einem GTA-Online-Werbebild den nächsten Trailer vorhersagen sollte. Solche Theorien würden die Fans zusammenbringen und sie über GTA 6 reden lassen, ohne dass Rockstar irgendwas dafür tun muss.

Auch Rockstar hat Spaß mit verrückten Fan-Theorien

Laut York hat Rockstar durch die vielen Geheimnisse und Mysterien eine einzigartige Verbindung zu den Fans geschaffen, an der das Studio unbedingt festhalten sollte. Für die Spieler würde die Schnitzeljagd nach Hinweisen, eine Jagd und ein Abenteuer bedeuten, selbst wenn sich nichts dahinter verbirgt. Auch eine Theorie in Verbindung mit dem PlayStation-Jubiläum hat sich inzwischen als falsch herausgestellt.

Anzeige

York stellt auch fest, dass die Entwickler damit Spaß haben. So habe er während seiner Zeit bei Rockstar gerne zusammen mit seinen Kollegen die Kommentare zu neuen Trailern gelesen und sich darüber gefreut, wie viel Begeisterung die Fans aufbringen, um so viel Zeit in Verschwörungstheorien zu stecken.

Die lange Wartezeit auf GTA 6 löst bei manchen Fans allerdings auch Verzweiflung aus:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.