Pokémon Karmesin: Richtige Reihenfolge für alle Story-Aufgaben

In Pokémon Karmesin und Purpur habt ihr die freie Wahl. Innerhalb der drei Handlungen gibt es zahlreiche Aufgaben, die ihr theoretisch in beliebiger Reihenfolge angehen könnt. Falls ihr euch lieber einen roten Faden wünscht, helfen wir euch in diesem Guide und fassen die optimale Route durch das Spiel zusammen.

Pokémon Karmesin & Purpur Facts

Wie funktioniert die Open World von Pokémon Karmesin und Purpur?

Nachdem ihr die Einführung in der Orangen-Akademie abgeschlossen habt, steht euch die gesamte Paldea-Region offen und die Schatzsuche beginnt! Ihr könnt die Arenaorden sammeln, euch um Team Star kümmern oder die Herrscher-Pokémon suchen. Der Schwierigkeitsgrad passt sich aber nicht eurem Fortschritt an, sondern ist fest bestimmt. Dadurch kommt es vor, dass ihr die passende Aufgabe erst einmal für euch finden müsst. Ärgerlich ist es, wenn ihr zu eurem Level passende Aufgaben überspringt und diese später zu leicht sind. Es ist deshalb durchaus sinnvoll, einen Blick auf den empfohlenen Weg zu werfen.

Falls einmal nicht weiter wisst, könnt ihr euch auch im Spiel einen Tipp abholen. Ihr könnt bei jedem Pokémon-Center „um Rat fragen“ und erhaltet dabei einen Vorschlag, was ihr als Nächstes machen könnt. Die Tipps sind jedoch leider nicht immer hilfreich.

Beim Pokémon-Center könnt ihr nachfragen, wohin ihr als Nächstes gehen könnt. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Das ist die empfohlene Route für alle Aufgaben

Bei eurer Schatzsuche müsst ihr insgesamt 18 Aufgaben meistern (8 Arenen, 5 Team-Star-Verstecke und 5 Herrscher-Pokémon). Damit ihr auf eurer Reise durch Paldea den optimalen Schwierigkeitsgrad habt, haben wir alle Aufgaben nach dem Level des stärksten gegnerischen Pokémon für euch sortiert. Natürlich könnt ihr hier und da die Reihenfolge ändern, aber es ergibt Sinn zumindest grob der folgenden Route zu folgen:

Die Karte veranschaulicht euch die richtige Reihenfolge. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)