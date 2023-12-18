Pokémon Karmesin: Handyhülle des Smart-Rotoms wechseln

Das Smart-Rotom ist nützliches Gerät in Pokémon Karmesin und Purpur. Es beinhaltet praktische Apps, mit denen ihr zum Beispiel die Karte öffnen, den Pokédex ansehen oder mit anderen kommunizieren könnt. Es ist im Spiel möglich, die Rotom-Hülle zu tauschen und so euer Handy optisch zu verändern. Wie das geht, erklären wir euch in diesem kurzen Guide.
So ändert ihr die Handyhülle
Um die Rotom-Hülle zu wechseln, müsst ihr auf dem Steuerkreuz eures Controllers links drücken, damit sich das Kleidungsmenü öffnet. Ganz rechts ist hier der Reiter „Smart-Rotom“, unter dem ihr zwischen euren erworbenen Handyhüllen hin und her wechseln könnt.
Neue Rotom-Hüllen kaufen
Am Anfang des Spiels besitzt ihr nur die Standard-Handyhülle. Neue Handyhüllen könnt ihr euch in dem Laden „BotoBeutel“ kaufen. Untersucht die Karte in den Städten, um den Laden zu finden. Es gibt davon drei in Mesalona City, zwei in Garrafosa City und einen in Fermanca City. In jeder Stadt findet ihr ein anderes Angebot an Handyhüllen, das wir in den nachfolgenden Tabellen für euch zusammenfassen.
Handyhüllen, die ihr in Mesalona City kaufen könnt
|Handyhülle
|Preis
|Felori-Handyhülle
|3.000 Pokédollar
|Krokel-Handyhülle
|3.000
|Kwaks-Handyhülle
|3.000
|Gelbe Handyhülle
|1.000
|Grüne Handyhülle
|1.000
|Violette Handyhülle
|1.000
|Pinke Handyhülle
|1.000
|Blaue Handyhülle
|1.000
|Türkise Handyhülle
|1.000
|Olivgrüne Handyhülle
|1.000
|Rosa Handyhülle
|1.000
|Braune Handyhülle
|1.000
|Lavendelfarbene Handyhülle
|1.000
Handyhüllen, die ihr in Fermanca City kaufen könnt
|Handyhülle
|Preis
|Pikachu-Handyhülle
|6.000
|Evoli-Handyhülle
|6.000
|Cremefarbene Handyhülle
|1.000
|Dunkelgrüne Handyhülle
|1.000
|Dunkelrote Handyhülle
|1.000
|Orange Handyhülle
|1.000
|Himmelblaue Handyhülle
|1.000
|Marineblaue Handyhülle
|1.000
|Kakaobraune Handyhülle
|1.000
|Dunkelbraune Handyhülle
|1.000
|Weiße Handyhülle
|1.000
|Schwarze Handyhülle
|1.000
|Wattewölkchen-Handyhülle
|5.000
|Honig-Handyhülle
|5.000
|Apfel-Handyhülle
|5.000
Handyhüllen, die ihr in Garrafosa City kaufen könnt
|Handyhülle
|Preis
|Pflanzen-Handyhülle
|2.500
|Wasser-Handyhülle
|2.500
|Feuer-Handyhülle
|2.500
|Elektro-Handyhülle
|2.500
|Normal-Handyhülle
|2.500
|Flug-Handyhülle
|2.500
|Käfer-Handyhülle
|2.500
|Kampf-Handyhülle
|2.500
|Psycho-Handyhülle
|2.500
|Geister-Handyhülle
|2.500
|Boden-Handyhülle
|2.500
|Gesteins-Handyhülle
|2.500
|Eis-Handyhülle
|2.500
|Unlicht-Handyhülle
|2.500
|Feen-Handyhülle
|2.500
|Gift-Handyhülle
|2.500
|Stahl-Handyhülle
|2.500
|Drachen-Handyhülle
|2.500
|Schmuseholz-Handyhülle
|5.000
|Magnet-Handyhülle
|5.000
|Schleifenmuster-Handyhülle
|5.000
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