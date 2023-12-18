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  5. Pokémon Karmesin: Handyhülle des Smart-Rotoms wechseln

Pokémon Karmesin: Handyhülle des Smart-Rotoms wechseln

Sergej Jurtaev
Sergej Jurtaev,
2 min Lesezeit
Wenn ihr mögt, könnt ihr euch zum Beispiel Handyhüllen im Design der Starter holen. (© Screenshot spieletipps)

Das Smart-Rotom ist nützliches Gerät in Pokémon Karmesin und Purpur. Es beinhaltet praktische Apps, mit denen ihr zum Beispiel die Karte öffnen, den Pokédex ansehen oder mit anderen kommunizieren könnt. Es ist im Spiel möglich, die Rotom-Hülle zu tauschen und so euer Handy optisch zu verändern. Wie das geht, erklären wir euch in diesem kurzen Guide.

 
Pokémon Karmesin & Purpur
Facts 
Pokémon Karmesin & Purpur
Version:1.0
Sprachen:Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch
Release:18.11.2022
Plattformen:Nintendo Switch
Mehr zu Pokémon Karmesin & Purpur:News, Tipps, Galerie
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.So ändert ihr die Handyhülle
  2. 2.Neue Rotom-Hüllen kaufen
  3. 2.1.Handyhüllen, die ihr in Mesalona City kaufen könnt
  4. 2.2.Handyhüllen, die ihr in Fermanca City kaufen könnt
  5. 2.3.Handyhüllen, die ihr in Garrafosa City kaufen könnt

 

So ändert ihr die Handyhülle

Um die Rotom-Hülle zu wechseln, müsst ihr auf dem Steuerkreuz eures Controllers links drücken, damit sich das Kleidungsmenü öffnet. Ganz rechts ist hier der Reiter „Smart-Rotom“, unter dem ihr zwischen euren erworbenen Handyhüllen hin und her wechseln könnt.

 

Neue Rotom-Hüllen kaufen

Am Anfang des Spiels besitzt ihr nur die Standard-Handyhülle. Neue Handyhüllen könnt ihr euch in dem Laden „BotoBeutel“ kaufen. Untersucht die Karte in den Städten, um den Laden zu finden. Es gibt davon drei in Mesalona City, zwei in Garrafosa City und einen in Fermanca City. In jeder Stadt findet ihr ein anderes Angebot an Handyhüllen, das wir in den nachfolgenden Tabellen für euch zusammenfassen.

Hier findet ihr einen der BotoBeutel-Läden in Mesalona City. (Quelle: Screenshot spieletipps)
Hier findet ihr einen der BotoBeutel-Läden in Mesalona City. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Handyhüllen, die ihr in Mesalona City kaufen könnt

HandyhüllePreis
Felori-Handyhülle3.000 Pokédollar
Krokel-Handyhülle3.000
Kwaks-Handyhülle3.000
Gelbe Handyhülle1.000
Grüne Handyhülle1.000
Violette Handyhülle1.000
Pinke Handyhülle1.000
Blaue Handyhülle1.000
Türkise Handyhülle1.000
Olivgrüne Handyhülle1.000
Rosa Handyhülle1.000
Braune Handyhülle1.000
Lavendelfarbene Handyhülle1.000

Handyhüllen, die ihr in Fermanca City kaufen könnt

HandyhüllePreis
Pikachu-Handyhülle6.000
Evoli-Handyhülle6.000
Cremefarbene Handyhülle1.000
Dunkelgrüne Handyhülle1.000
Dunkelrote Handyhülle1.000
Orange Handyhülle1.000
Himmelblaue Handyhülle1.000
Marineblaue Handyhülle1.000
Kakaobraune Handyhülle1.000
Dunkelbraune Handyhülle1.000
Weiße Handyhülle1.000
Schwarze Handyhülle1.000
Wattewölkchen-Handyhülle5.000
Honig-Handyhülle5.000
Apfel-Handyhülle5.000

Handyhüllen, die ihr in Garrafosa City kaufen könnt

HandyhüllePreis
Pflanzen-Handyhülle2.500
Wasser-Handyhülle2.500
Feuer-Handyhülle2.500
Elektro-Handyhülle2.500
Normal-Handyhülle2.500
Flug-Handyhülle2.500
Käfer-Handyhülle2.500
Kampf-Handyhülle2.500
Psycho-Handyhülle2.500
Geister-Handyhülle2.500
Boden-Handyhülle2.500
Gesteins-Handyhülle2.500
Eis-Handyhülle2.500
Unlicht-Handyhülle2.500
Feen-Handyhülle2.500
Gift-Handyhülle2.500
Stahl-Handyhülle2.500
Drachen-Handyhülle2.500
Schmuseholz-Handyhülle5.000
Magnet-Handyhülle5.000
Schleifenmuster-Handyhülle5.000

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Sergej Jurtaev
Sergej Jurtaev, Experte für JRPGs und alles rund um Nintendo.
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