Pokémon Karmesin: Handyhülle des Smart-Rotoms wechseln

Das Smart-Rotom ist nützliches Gerät in Pokémon Karmesin und Purpur. Es beinhaltet praktische Apps, mit denen ihr zum Beispiel die Karte öffnen, den Pokédex ansehen oder mit anderen kommunizieren könnt. Es ist im Spiel möglich, die Rotom-Hülle zu tauschen und so euer Handy optisch zu verändern. Wie das geht, erklären wir euch in diesem kurzen Guide.

So ändert ihr die Handyhülle

Um die Rotom-Hülle zu wechseln, müsst ihr auf dem Steuerkreuz eures Controllers links drücken, damit sich das Kleidungsmenü öffnet. Ganz rechts ist hier der Reiter „Smart-Rotom“, unter dem ihr zwischen euren erworbenen Handyhüllen hin und her wechseln könnt.

Neue Rotom-Hüllen kaufen

Am Anfang des Spiels besitzt ihr nur die Standard-Handyhülle. Neue Handyhüllen könnt ihr euch in dem Laden „BotoBeutel“ kaufen. Untersucht die Karte in den Städten, um den Laden zu finden. Es gibt davon drei in Mesalona City, zwei in Garrafosa City und einen in Fermanca City. In jeder Stadt findet ihr ein anderes Angebot an Handyhüllen, das wir in den nachfolgenden Tabellen für euch zusammenfassen.

Hier findet ihr einen der BotoBeutel-Läden in Mesalona City. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Handyhüllen, die ihr in Mesalona City kaufen könnt

Handyhülle Preis Felori-Handyhülle 3.000 Pokédollar Krokel-Handyhülle 3.000 Kwaks-Handyhülle 3.000 Gelbe Handyhülle 1.000 Grüne Handyhülle 1.000 Violette Handyhülle 1.000 Pinke Handyhülle 1.000 Blaue Handyhülle 1.000 Türkise Handyhülle 1.000 Olivgrüne Handyhülle 1.000 Rosa Handyhülle 1.000 Braune Handyhülle 1.000 Lavendelfarbene Handyhülle 1.000

Handyhüllen, die ihr in Fermanca City kaufen könnt

Handyhülle Preis Pikachu-Handyhülle 6.000 Evoli-Handyhülle 6.000 Cremefarbene Handyhülle 1.000 Dunkelgrüne Handyhülle 1.000 Dunkelrote Handyhülle 1.000 Orange Handyhülle 1.000 Himmelblaue Handyhülle 1.000 Marineblaue Handyhülle 1.000 Kakaobraune Handyhülle 1.000 Dunkelbraune Handyhülle 1.000 Weiße Handyhülle 1.000 Schwarze Handyhülle 1.000 Wattewölkchen-Handyhülle 5.000 Honig-Handyhülle 5.000 Apfel-Handyhülle 5.000

Handyhüllen, die ihr in Garrafosa City kaufen könnt

Handyhülle Preis Pflanzen-Handyhülle 2.500 Wasser-Handyhülle 2.500 Feuer-Handyhülle 2.500 Elektro-Handyhülle 2.500 Normal-Handyhülle 2.500 Flug-Handyhülle 2.500 Käfer-Handyhülle 2.500 Kampf-Handyhülle 2.500 Psycho-Handyhülle 2.500 Geister-Handyhülle 2.500 Boden-Handyhülle 2.500 Gesteins-Handyhülle 2.500 Eis-Handyhülle 2.500 Unlicht-Handyhülle 2.500 Feen-Handyhülle 2.500 Gift-Handyhülle 2.500 Stahl-Handyhülle 2.500 Drachen-Handyhülle 2.500 Schmuseholz-Handyhülle 5.000 Magnet-Handyhülle 5.000 Schleifenmuster-Handyhülle 5.000

