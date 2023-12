Pokémon Karmesin: Alle Arenaleiter besiegen (Weg des Champs)

In Pokémon Karmesin und Purpur gibt es drei verschiedene Storys, die ihr verfolgen könnt. Eine davon ist der Weg des Champs, wo ihr ganz klassisch acht Arena-Orden in der Paldea-Region sammeln müsst. In diesem Guide listen wir die Pokémon aller Arenaleiter mit ihren Schwächen auf, damit ihr sie ganz leicht besiegen könnt.

Gibt es eine Orden-Reihenfolge?

Ihr könnt die Paldea-Region zwar nach euren Wünschen frei erkunden, aber trotzdem gibt es eine richtige Reihenfolge für alle Aufgaben. Deshalb skalieren auch die Level der Pokémon der Arenaleiter nicht und sind immer gleich. Ihr könnt also durchaus auf Arenaleiter treffen, die viel zu stark oder zu schwach für euch sind. Aus diesem Grund würden wir euch empfehlen, den empfohlenen Pfad einzuhalten, damit die Kämpfe interessant bleiben. Wir haben die Arenaleiter für euch richtig eingeordnet und fassen in den folgenden Tabellen alle wichtigen Informationen ihrer Pokémon zusammen.

Ronah: Arenaleiterin von Moldrid (Käfer-Arena)

Pokémon Level Typ Schwächen Micrick 14 Käfer • Feuer

• Flug

• Gestein Tarundel 14 Käfer • Feuer

• Flug

• Gestein Teddiursa 15 Käfer (Tera-Typ) • Feuer

• Flug

• Gestein

Colzo: Arenaleiter von Bolardin (Pflanzen-Arena)

Pokémon Level Typ Schwächen Lilminip 16 Pflanze • Feuer

• Flug

• Gift

• Eis

• Käfer Olini 16 Pflanze/Normal • Feuer

• Kampf

• Flug

• Gift

• Eis

• Käfer Mogelbaum 17 Pflanze (Tera-Typ) • Feuer

• Flug

• Gift

• Eis

• Käfer

Enigmara: Arenaleiterin von Fermanca City (Elektro-Arena)

Pokémon Level Typ Schwächen Voltrel 23 Elektro/Flug • Gestein

• Eis Wampitz 23 Elektro Boden Luxio 23 Elektro Boden Traunmagil 24 Elektro (Tera-Typ) keine

Kombu: Arenaleiter von Garrafosa City (Wasser-Arena)

Pokémon Level Typ Schwächen Agiluza 29 Wasser/Psycho • Pflanze

• Elektro

• Käfer

• Geist

• Unlicht Schligdri 29 Wasser • Pflanze

• Elektro Krawell 30 Wasser (Tera-Typ) • Pflanze

• Elektro

Aoki: Arenaleiter von Mesclarra (Normal-Arena)

Pokémon Level Typ Schwächen Koalelu 35 Normal Kampf Dummimisel 35 Normal Kampf Staraptor 36 Normal (Tera-Typ) Kampf

Etta: Arenaleiterin von Frigomonta (Geist-Arena)

Pokémon Level Typ Schwächen Banette 41 Geist • Geist

• Unlicht Mimigma 41 Geist/Fee • Geist

• Stahl Friedwuff 41 Geist • Geist

• Unlicht Riffex 42 Geist (Tera-Typ) • Geist

• Unlicht

Tulia: Arenaleiterin von Asarilla (Psycho-Arena)

Pokémon Level Typ Schwächen Farigiraf 44 Normal/Psycho • Käfer

• Unlicht Guardevoir 44 Psycho/Fee • Gift

• Geist

• Stahl Psiopatra 44 Psycho • Käfer

• Geist

• Unlicht Florges 45 Psycho (Tera-Typ) • Käfer

• Geist

• Unlicht

Grusha: Arenaleiterin von Montanata (Eis-Arena)

Pokémon Level Typ Schwächen Mottineva 47 Eis/Käfer • Feuer

• Gestein

• Flug

• Stahl Siberio 47 Eis • Feuer

• Kampf

• Gestein

• Stahl Kolowal 47 Eis • Feuer

• Kampf

• Gestein

• Stahl Altaria 48 Eis (Tera-Typ) • Feuer

• Kampf

• Gestein

• Stahl

Arenaleiter-Rematches freischalten

Nachdem ihr die Pokémon-Liga und Hauptstory von Pokémon Karmesin und Purpur abgeschlossen habt, dürft ihr im Postgame die Arenaleiter noch einmal herausfordern. Sie haben nun mehr Pokémon und sind natürlich auch deutlich stärker. Alle Arenaleiter sind bei den Rematches gleich stark (alle Pokémon auf Level 65), weshalb ihr sie in beliebiger Reihenfolge herausfordern könnt.

Rematch gegen Ronah

Pokémon Level Typ Schwächen Lextremo 65 Käfer • Feuer

• Flug

• Gestein Forstellka 65 Käfer • Feuer

• Flug

• Gestein Spinsidias 65 Käfer • Feuer

• Flug

• Gestein Skaraborn 65 Käfer • Feuer

• Flug

• Gestein Ursaring 65 Käfer (Tera-Typ) • Feuer

• Flug

• Gestein

Rematch gegen Colzo

Pokémon Level Typ Schwächen Dressella 65 Pflanze • Feuer

• Flug

• Gift

• Eis

• Käfer Kapilz 65 Pflanze • Feuer

• Flug

• Gift

• Eis

• Käfer Fruyal 65 Pflanze • Feuer

• Flug

• Gift

• Eis

• Käfer Olithena 65 Pflanze • Feuer

• Flug

• Gift

• Eis

• Käfer Mogelbaum 65 Pflanze (Tera-Typ) • Feuer

• Flug

• Gift

• Eis

• Käfer

Rematch gegen Enigmara

Pokémon Level Typ Schwächen Voltrean 65 Elektro/Flug • Gestein

• Eis Wampitz 65 Elektro Boden Lektrobal 65 Elektro Boden Luxtra 65 Elektro Boden Traunmagil 65 Elektro (Tera-Typ) keine

Rematch gegen Kombu

Pokémon Level Typ Schwächen Agiluza 65 Wasser/Psycho • Pflanze

• Elektro

• Käfer

• Geist

• Unlicht Pelipper 65 Wasser/Flug • Elekto

• Gestein Schligdri 65 Wasser • Pflanze

• Elektro Wummer 65 Wasser • Pflanze

• Elektro Krawell 65 Wasser (Tera-Typ) • Pflanze

• Elektro

Rematch gegen Aoki

Pokémon Level Typ Schwächen Fragrunz 65 Normal Kampf Koalelu 65 Normal Kampf Washakwil 65 Normal/Flug • Elektro

• Eis

• Gestein Dummimisel 65 Normal Kampf Staraptor 65 Normal (Tera-Typ) Kampf

Rematch gegen Etta

Pokémon Level Typ Schwächen Banette 65 Geist • Geist

• Unlicht Mimigma 65 Geist/Fee • Geist

• Stahl Kryppuk 65 Geist/Unlicht Fee Friedwuff 65 Geist • Geist

• Unlicht Riffex 65 Geist (Tera-Typ) • Geist

• Unlicht

Rematch gegen Tulia

Pokémon Level Typ Schwächen Farigiraf 65 Normal/Psycho • Käfer

• Unlicht Guardevoir 65 Psycho/Fee • Gift

• Geist

• Stahl Psiopatra 65 Psycho • Käfer

• Geist

• Unlicht Galagladi 65 Psycho/Kampf • Flug

• Geist

• Fee Florges 65 Psycho (Tera-Typ) • Käfer

• Geist

• Unlicht

Rematch gegen Grusha