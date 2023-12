Pokémon Karmesin: Gierspenst-Münzen finden & Monetigo bekommen

Gierspenst ist ein Taschenmonster mit einer besonderen Entwicklungsmethode in Pokémon Karmesin und Purpur. Um es zu entwickeln, müsst ihr Gierspenst-Münzen in der Spielwelt sammeln. Wo ihr die Gierspenst-Münzen findet und wie ihr sie einsetzt, verraten wir euch in diesem Guide.

Alternativ könnt ihr euch auch unseren Video-Guide ansehen, der euch zeigt, wie ihr mit Gierspenst-Münzen Monetigo bekommt!

So entwickelt ihr Gierspenst zu Monetigo

Wie bereits erwähnt, braucht ihr Gierspenst-Münzen, um Gierspenst zu Monetigo zu entwickeln. Genau genommen benötigt ihr 999 Gierspenst-Münzen. Wenn ihr ausreichend Münzen besitzt, müsst ihr nichts Besonderes damit machen. Befinden sich 999 Gierspenst-Münzen in eurem Beutel, wird sich Gierspenst beim nächsten Levelaufstieg entwickeln. Die 999 Münzen werden dadurch verbraucht und verschwinden aus eurem Inventar.

Münzen von der Gierspenst-Wanderform erhalten

Gierspenst versteckt sich in zwei verschiedenen Formen in der Spielwelt. Die erste ist die Wanderform, bei der ihr Gierspenst nicht zu einem Kampf herausfordert, sondern nur Münzen erhaltet, wenn ihr damit interagiert. In der Wanderform ist Gierspenst vor allem auf großen Felsen, auf Schildern oder in Ruinen anzutreffen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 % respawnt Gierspenst täglich an Fundorten, die ihr bereits entdeckt habt. Die Anzahl der Münzen, die ihr erhaltet, ist ebenfalls an Wahrscheinlichkeiten geknüpft. Diese könnt ihr der folgenden Tabelle entnehmen.

Münzen Wahrscheinlichkeit 1 50 % 3 20 % 5 20 % 10 7 % 30 2 % 50 0,90 % 100 0,90 % 200 0,10 %

Münzen von der Gierspenst-Truhenform erhalten

Endeckt ihr Gierspenst in seiner Schatztruhenform, könnt ihr es zu einem Kampf herausfordern und es fangen. Die Truhenform findet ihr zum Beispiel in Ruinen und auf den meisten Aussichtstürmen. Die Truhen respawnen täglich mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 %. Die Ausbeute der Münzen ist ebenfalls zufällig, wobei ihr von der Truhenform deutlich mehr erhaltet.

Münzen Wahrscheinlichkeit 30 39 % 50 30 % 10 25 % 100 5 % 200 0,90 % 777 0,10 %

Fundorte aller Aussichtstürme

Wenn ihr gezielt 999 Gierspenst-Münzen sammeln wollt, dann ist es zu empfehlen, die Truhenform zu suchen. Die Aussichtstürme sind dafür die besten Fundorte. Da die Aussichtstürme auch als Schnellreisepunkte dienen, könnt ihr nämlich täglich leicht überprüfen, ob die Truhen respawnt sind, um so schnell die 999 Münzen zusammenzubekommen. Der folgenden Karte könnt ihr die Fundorte der Aussichtstürme entnehmen.

Die Karte zeigt euch, wo ihr alle Aussichtstürme in Paldea findet. (Bildquelle: mapgenie.io)

