Es hagelt Weihnachtsgeschenke in Pokémon Karmesin & Purpur – so kriegt ihr sie

Es ist noch ein Weilchen hin bis Weihnachten, trotzdem könnt ihr euch schon jetzt ein paar Geschenke für Pokémon Karmesin und Purpur sichern.

Bei Pokémon wurde die Weihnachtszeit bereits eingeläutet. Für eine begrenzte Zeit könnt ihr euch mit Darkrai und Shiny Lucario deshalb nicht nur zwei Monsterchen, sondern auch einen Meisterball sichern.

Die wichtigen Details auf einen Blick:

Um eure Geschenke abzuholen, besucht über das Menü euer PokéPortal und wählt den Punkt „Geheimgeschenk“ aus. Die Pokémon erhaltet ihr über den Punkt „Per Seriencode empfangen“. Für den Meisterball müsst ihr den Punkt „Per Internet empfangen“ auswählen.

Das waren noch nicht genug Pokémon? Dann freut ihr euch sicher über das neue Tera-Raid-Event mit den legendären Pokémon der 4. Generation, Palkia und Dialga, das bis zum 21. Dezember 2023 stattfindet. Da diese Monsterchen in der freien Wildbahn nicht zu finden sind, bietet das Event eine einzigartige Gelegenheit, sie in 5-Sterne-Tera-Raids zu fangen (Quelle: Serebii@Twitter).

Weitere Informationen findet ihr im offiziellen Video von Nintendo: