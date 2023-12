3 Haselnüsse für Aschenbrödel: Techno-Remix ballert durch TikTok

„3 Haselnüsse für Aschenbrödel“ gehört zur Weihnachtszeit wie der Christstollen, Lebkuchen, Schnee und Einkaufsstress. Wer noch einen Ohrwurm für die Wintertage braucht, kann sich das Titellied zu „3 Haselnüsse für Aschenbrödel“ als neuen Techno-Remix anhören.

Vor allem wenn ihr derzeit TikTok öffnet, kommt ihr auf der „For You Page“ kaum an der „3 Haselnüsse × Techno“-Version vorbei. Von wem stammt das Lied? Und gibt es eine komplette Version? Das Snippet zu dem Lied könnt ihr euch hier im Video anhören:

3 Haselnüsse für Aschenbrödel: Techno-Remix von DJ Felix Harrer

Der 20-sekündige Clip wurde am Sonntag, den 3. Dezember von DJ Felix Harrer hochgeladen. Innerhalb von 3 Tagen sammelte der kurze Ausschnitt ganze 4,5 Millionen Aufrufe. Die TikTok-Nutzer haben also Lust auf Besinnlichkeit gepaart mit coolen Beats. Ihr wollt den ganzen Track hören? Bei Spotify und allen anderen großen Streaming-Anbietern gibt es eine etwas längere Version. Hier könnt ihr sie anhören:

EDM-Versionen von 3 Haselnüsse für Aschenbrödel – wer ist Felix Harrer?

Der Creator des Videos, Felix Harrer, hat selbst nicht mit dem Erfolg des kleinen Remixes gerechnet. Seine bisherigen Videos weisen eher Aufrufe im 4- bis 5-stelligen Bereich auf, das „3 Haselnüsse“-Remix-Video wurde in nicht einmal einer Woche millionenfach aufgerufen. In einem weiteren Video zeigt er seine Überraschung über die vielen Aufrufe:

Kenner der EDM-Musik, die mit dem tschechischen Weihnachtsfilm aus dem Jahr 1973 wenig anfangen können, dürften das Lied vielleicht aus einer anderen Version kennen. Jaques Raupé hat bereits 2012 eine Elektro-Version des Titelsongs veröffentlicht (bei Spotify anhören). DJ Felix Harrer hat diese Variante aufgegriffen und seinen eigenen Remix daraus geschliffen. Raupé wird als Mit-Creator in der Version von Harrer genannt.

Wer das Original hören und den Weihnachtsklassiker (noch einmal) ansehen will, bekommt in den kommenden Tagen viele Gelegenheiten dazu. Alle Sendetermine von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im Free-TV:

Falls ihr nicht bis zur Ausstrahlung warten wollt, könnt ihr den Weihnachtsfilm im Stream bei Amazon Prime Video (zu Amazon) und bei Netflix in der Flatrate ansehen (zu Netflix).

Felix Harrer ist ein DJ aus Aachen. Auf seiner Webseite behauptet er von sich, dass er als DJ das ist, „was Andreas Gabalier im Schlager“ ist. Er bezeichnet sich auch als „VolksDJ“, der gerne Volks- und Elektro-Musik miteinander kombiniert. Mit dem Techno-Remix zu „3 Haselnüsse für Aschenbrödel“ dürfte ihm das gelungen sein.

Harrer hat in den vergangenen Wochen auf verschiedenen Märkten, Partys und „Kirmes Discos“ aufgelegt, war aber auch schon als DJ bei der Winter-Ausgabe von Tomorrowland (ab Mittwoch für Tickets 2024 registrieren).

Bei Spotify und anderen Streaming-Diensten könnt ihr einige andere Remixe bekannter deutscher Klassiker hören, zum Beispiel zu „Major Tom“, „Skandal im Sperrbezirk“ und „Goldener Reiter“.

