Auf der „FYP“, also der Startseite von TikTok werdet ihr mit neuen Videos versorgt. Der Algorithmus wählt dabei automatisch Clips aus, die zu euch passen sollen. Falls die Vorschläge nur noch sinnlos sind und euch gar nicht interessieren, könnt ihr die „For You Page“ bald zurücksetzen.

Derzeit befindet sich ein entsprechendes Feature in der Testphase. Sobald es veröffentlicht wird, bereinigt ihr den Verlauf, um frische Beiträge auf der Startseite von TikTok präsentiert zu bekommen.

TikTok: Reset-Funktion für „For You Page“ kommt

Auf der „For You Page“ bekommt ihr Clips vorgeschlagen, die TikTok aus Likes und vorher angeschauten Videos aussucht. Zudem werden frühere Suchanfragen oder besuchte Seite für die Auswahl herangezogen. Möglicherweise seid ihr zuletzt in ein Thema eingestiegen, das euch gar nicht interessiert und bekommt trotzdem weitere ähnliche Inhalte präsentiert. In diesem Fall hilft die neue Funktion zum Zurücksetzen der „For You Page“.

Die Funktion wird ab Februar 2023 in einer Testphase ausgerollt. Dann soll die „Refresh“-Option zunächst nur für einen sehr kleinen Nutzerkreis freigeschaltet werden. Bis die Funktion für alle Nutzer ausgerollt wird, dürften noch einige Wochen vergehen.

TikTok: Seltsame Videos nicht mehr auf der Startseite angezeigt bekommen

In der aktuellen Version der TikTok-App für Android und iPhone gibt es das Feature noch nicht. Hier könnt ihr die Inhalte der „For You Page“ nur über Umwege „zurücksetzen“. Versucht dafür Folgendes:

Löscht den Cache der App.

Drückt dafür zunächst auf das Profilbildsymbol rechts unten und dann auf die drei Balken , um das Einstellungsmenü zu öffnen.

und dann auf die , um das Einstellungsmenü zu öffnen. Wechselt dort in den Bereich „ Einstellungen und Datenschutz “.

“. Hier findet ihr die Option „ Speicherplatz frei machen “, in der ihr den „ Cache “ löschen könnt.

“, in der ihr den „ “ löschen könnt. In der Profilübersicht könnt ihr zudem früher vergebene Likes für Videos löschen.

Weiterhin könnt ihr Creatorn entfolgen , die ihr nicht mehr sehen wollt.

, die ihr nicht mehr sehen wollt. Sucht gezielt nach Inhalten, die euch interessieren und schaut euch nur solche Videos an.

„Füttert“ den Algorithmus mit weiteren nützlichen Informationen für die Videoauswahl, indem ihr zum Beispiel für euch spannende Kanäle likt durchführt.

Themen und Kanäle, die ihr gar nicht sehen wollt, markiert ihr mit „Nicht interessiert“.

Sobald die „Reset“-Funktion für die TikTok-Startseite eingeführt wird, wird es für euch leichter sein, wieder bessere Inhalte auf der „For You“-Seite angezeigt zu bekommen.

