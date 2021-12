Ihr braucht einen Karpfenkalender! Nur wisst ihr es noch nicht. Ihr habt richtig gelesen: Einen erotischen Karpfenkalender – mit nackten Karpfen... unter anderem. Bei Twitter ist er jedenfalls jedes Jahr wieder eine der Top-Weihnachtsgeschenkempfehlungen.

Bei einem Seniorenkalender sind die Zahlen besonders groß. Ein Auto- oder Baggerkalender enthält Autos oder Bagger. Die Bilder auf einem Karpfenkalender enthalten Karpfen. Es ist ja nicht so, dass jeder Karpfen gleich aussieht. Da gibt es Riesendinger. Und damit auch andere Leute den Karpfen kaufen, werden die Hauptdarsteller von ansehnlichen jungen Frauen in die Kamera gehalten. Allerdings haben die aus irgendeinem nicht erklärbaren Grunde alle nichts an!

Wo gibt's den Karpfenkalender?

Ihr könnt den Karpfenkalender bei Amazon bestellen und euch vorab schon mal über die Bewertungen amüsieren. Die Käufer sind durchweg begeistert.

So meinte ein Kunde zum Beispiel:

Der Kalender hängt in unserer 4er WG in der Küche. Morgens ist er ein echter Hingucker und versüßt einem den Kaffee. Besucher und Freunde sprechen uns regelmäßig auf die prächtigen und prallen Karpfen an.

Und auch Max gefallen die Kalender:

Fantastisch! Tolle pralle Dinger die zum täglichen bewundern animieren. Feuchte nasse Körper mit tollen Hintergründen. Nur die nackten Frauen stören etwas... Dennoch Erotik pur.

Rezensemann hat zwar ebenfalls 5 Sterne vergeben, ist allerdings nicht ganz zufrieden:

Prächtige Leiber, pralle Münder und viel nackte, nasse Haut! Der Carponizer erotischer Karpfenkalender hält, was er verspricht und auch in diesem Jahr wird er mir den Tag schon am Morgen mit einem angenehmen Blubbern an der Bauchflosse versüßen: Was die nackten Weiber allerdings auf den sonst schönen Fotos sollen, erschließt sich mir nicht ganz. ^^

Und Twitter liebt den Karpfenkalender – nicht nur zu Weihnachten:

Das Thema wird aber auch philosophisch behandelt:

Andere bezweifeln das Produkt allerdings:

Der Karpfenkalender ist übrigens auch in unserer Bilderstrecke der absolut sinnfreien Amazon-Produkte zu finden:

Was ist ein erotischer Karpfenkalender?

Irgendwann dachte sich wohl jemand: „Wenn man Kalender mit muskulösen, halb bekleideten Feuerwehrmännern neben Löschwagen verkaufen kann, einige Leute Kalender mit Fischen kaufen und viele Kalender mit nackten Frauen kaufen, dann kann man das Konzept doch kopieren. Ich verkaufe jetzt Kalender mit Karpfen – und nackten Frauen.“

Offenbar funktioniert die Geschäftsidee, denn der Karpfenkalender ist bei Amazon Beststeller Nr. 1 in der Rubrik Erotikkalender. Nicht bekannt ist allerdings, ob er diese Position auch bei den Tierkalendern hat. Platz 2 nimmt übrigens ein Kalender mit nackigen Muskelmännern ein und die mangelhaft bekleideten (Arbeitssicherheit!) Automechanikerinnen folgen erst auf Platz 7.

Den erotischen Karpfenkalender gibt es jedes Jahr in einer Neuauflage, sodass ihr euch jederzeit an frischen Fischen erfreuen oder diese Freude weiterschenken könnt. Natürlich ist das Produkt nicht ganz ernst gemeint, aber wenn einem sonst nichts einfällt, ist ein Kalender immer gut!

