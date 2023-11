Weder Samsung noch LG: Dieser günstige Fernseher erobert gerade Amazon

Normalerweise sind bei Amazon Fernseher von bekannten Herstellern wie Samsung, LG, Hisense oder oft auch Amazon an der Spitze. Aktuell tummelt sich dort ein Gerät von Dyon auf dem ersten Platz. Und auch weiter hinten macht ein Modell von Dyon auf sich aufmerksam. Der günstige Preis sticht dabei besonders ins Auge, doch die Bewertungen scheinen zu passen.

Günstiger Dyon-Fernseher erobert Amazon

Wenn ihr auf der Suche nach einem möglichst günstigen Fernseher seid, dann könnte ein Modell von Dyon vielleicht etwas für euch sein. Aktuell ist der Dyon Movie Smart 32 für nur 139 Euro auf Amazon bei den TV-Bestsellern auf dem ersten Platz (bei Amazon anschauen). Es handelt sich dabei um einen Smart-TV mit einer Bildschirmdiagonale von 32 Zoll und HD-Auflösung.

DYON Movie Smart 32 VX 80 cm (32 Zoll) Fernseher (HD Smart TV, HD Triple Tuner (DVB-C/-S2/-T2), App Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.11.2023 11:45 Uhr

Der Fernseher ist mit einem Triple-Tuner für normales TV, WLAN und VIDAA als Betriebssystem ausgestattet. Damit könnt ihr auf die größten Streaming-Dienste wie Netflix und Co. direkt zugreifen. Der Movie Smart 32 besitzt zudem drei HDMI-Anschlüsse und zwei USB-Ports. Bei dem Preis kann man nichts falsch machen, zumal der Fernseher mit 4,3 von 5 Sternen bei Amazon bewertet ist.

Nicht nur der 32-Zoll-Fernseher von Dyon hat es in die Bestseller von Amazon geschafft. (Bildquelle: GIGA)

Wenn euch der 32-Zoll-Fernseher von Dyon zu klein ist, dann findet ihr auf dem 6. Platz ein nicht weniger interessantes Modell. Der Dyon Smart 55 besitzt ein deutlich größeres 55-Zoll-Display mit 4K-Auflösung und läuft zudem mit Android TV als Betriebssystem. Damit seid ihr noch zukunftssicherer aufgestellt, da ihr die Streaming-Dienste aus dem Play Store von Google herunterladen könnt. Auch dieser Fernseher ist mit 4,3 von 5 Sternen ziemlich gut bewertet. Der Preis liegt bei anständigen 299 Euro (bei Amazon anschauen).

DYON Smart 55 AD-2 139 cm (55 Zoll) Android TV (4K Ultra-HD, HD Triple Tuner, Prime Video, Netflix, Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.11.2023 11:54 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf?

Im Grunde für alle, die einen einfachen Fernseher suchen, der nicht viel Geld kostet, mit dem aber trotzdem die bekanntesten Streaming-Dienste genutzt werden können. Dyon-Fernseher scheinen in der niedrigen Preisklasse durchaus eine gute Leistung zu bringen. Die Bewertungen sind zumindest in Ordnung. Wäre also durchaus eine Alternative zu den bekannten Herstellern wie Samsung und LG, die meist deutlich teurer sind. Mein Kollege Kaan Gürayer hatte einen Dyon-Fernseher und einen Tipp für euch:

Kaan Gürayer , GIGA-Experte für Mobilfunk, Mobilität und Apps. Der Preis ist eine Ansage! Bei günstigen Geräten sparen die TV-Hersteller aber oft am Ton – ich spreche da aus eigener Erfahrung. Abhilfe hat bei mir eine günstige Soundbar geschaffen, die ich mir dazu gekauft habe.

