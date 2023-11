Spotify Wrapped 2023 ist da: Zum eigenen Jahresrückblick

Es ist soweit. „Spotify Wrapped“ ist da und ihr könnt wieder euren individuellen Jahresrückblick in der Musik-Streaming-App sehen. Wo findet man den Jahresrückblick?

Alle Jahre wieder geht es Ende November nicht nur in die Adventszeit – der Musik-Streaming-Dienst Spotify stellt auch seinen Jahresrückblick für Nutzer bereit. Seit dem 29. November 2023 ist es soweit und Spotify stellt wieder diverse Statistiken zum Hörverhalten in diesem Jahr bereit.

Der Spotify-Jahresrückblick 2023 steht wie auch in der Vergangenheit wieder nicht in der Browser- oder Desktop-Variante zum Abruf bereit, sondern in der Spotify-App auf dem Smartphone. Sobald ihr die App öffnet, findet ihr oben in der Leiste auf der Startseite den entsprechenden Eintrag.

Spotify-Jahresrückblick 2023: Was habt ihr am häufigsten gehört?

2023 gibt es wieder verschiedene Abschnitte im Jahresrückblick. Ihr könnt euch eure „Top-Songs“, allgemeine Playlists und die besten Podcasts aus 2023 anschauen. Im Bereich „Artist Messages“ findet ihr kleine Video-Botschaften eurer Lieblings-Künstler. Wie bei TikTok könnt ihr nach oben wischen, um durch die Beiträge zu navigieren. Den Hauptbereich erreicht ihr, wenn ihr auf den Button „Dein Jahresrückblick“ drückt.

So könnte euer „Wrapped"-Überblick aussehen

Dann startet eine Videoanimation, das euren Musikgenuss des Jahres im Story-Format zusammenfasst. Ihr seht Angaben zu Lieblings-Genres, einen Vergleich, in welcher Stadt am meisten Fans mit eurer Musikgeschmack sind, welches eure meistgespielte Songs sind und vieles mehr. Ihr erfahrt auch, wie viele Minuten ihr im Jahr Musik und wie viele verschiedene Künstler ihr angehört habt. Im weiteren Verlauf seht ihr, welche Acts in den einzelnen Monaten des Jahres am häufigsten angehört wurden. Um bei euren Freunden anzugeben, könnt ihr am Ende eine Tafel mit allen Infos.

An diesen Terminen startete der Spotify-Jahresrückblick in den letzten Jahren:

2017: 6. Dezember

2018: 6. Dezember

2019: 5. Dezember

2020: 2. Dezember

2021: 1. Dezember

2022: 30. November

2023: 29. November

Euren individuellen Jahresrückblick findet ihr zum Jahresende nur in der Spotify-App auf Android und iPhone. Im Browser scheint der Andrang zum Start zu groß zu sein. Dort gibt es nur eine „500 Internal Server Error“-Meldung.

Folgt ihr der Grafik in der App, bekommt ihr euren persönlichen Jahresrückblick präsentiert. Dabei handelt es sich auch in diesem Jahr nicht um eine öde Liste, sondern um eine aufwendig animierte Präsentation im Story-Format. Untermalt ist das Ganze mit den Tracks, die euch dieses Jahr begleitet haben. Es werden ausgewählte Lieder mit einer passenden Überschrift vorgestellt. Ihr könnt zudem erfahren, wie viele Minuten ihr insgesamt in diesem Jahr bei Spotify reingehört habt und welches die meistgespielten Lieder in eurem Account waren. Schon seit Anfang November könnt ihr auf eine Liste mit „Top Tracks“ des vergangenen Jahres zugreifen (bei Spotify ansehen).

Spotify-Jahresrückblick nur in der App sichtbar

Im Verlauf des Jahresrückblicks könnt ihr die meistgespielten Songs in einer Playlist zu eurer Musik-Bibliothek hinzufügen und nochmal eine musikalische Reise durch das Jahr starten.

Bildquelle: GIGA

Es gab im letzten Jahr zudem einige Spielereien wie eure persönliche „Listening Personality“, im Jahr davor die „Audio Aura“. 2023 verzichtet man auf sowas. Sicherlich gibt es aber auch 2023 Aufschluss über Podcasts, die ihr am längsten in diesem Jahr über Spotify gehört habt. Auch die Anzahl der verschiedenen Künstler und euer meistgespielter Interpret werden euch im Spotify-Jahresrückblick präsentiert.

Eure verschiedenen Top-5-Listen könnt ihr bestimmt auch 2023 wieder über Facebook, Snapchat, Twitter/X, Instagram und Co. teilen, damit eure Freunde sehen, was eure Lieblings-Tracks, -Alben und -Künstler in diesem Jahr waren. Der Jahresrückblick lässt sich mehrmals in der Spotify-App anschauen. Falls der Banner nach dem Start des Features in diesem Jahr bei euch noch nicht zu sehen ist, folgt diesem Link zu eurem „Wrapped“-Überblick.

Wenn ihr nicht jedes Mal bis zum Ende des Jahres warten wollt, bis ihr die entsprechende Übersicht eurer Hörgewohnheiten bekommt, zeigen wir euch, wie ihr eure Spotify-Statistiken dauerhaft sehen könnt.

