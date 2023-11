Apple Music Replay 2023: Statistik und Jahresrückblick ansehen

Nicht nur Spotify, sondern auch Apple Music hat seinen eigenen Jahresrückblick. In Apples Musik-Streaming-Dienst findet ihr ab sofort euren musikalischen Rückblick für das Jahr 2023. Schaut dafür in den „Replay“-Bereich. Das Ganze funktioniert aber etwas anders als bei Spotify.

Das Apple-Music-Replay für 2023 steht für Nutzer bereits seit Anfangs des Jahres bereit und kann unter der entsprechenden Web-Adresse eingesehen werden. In der App findet ihr keinen direkten Einstieg in den „Replay“-Bereich, die Übersicht gibt es aber im „Jetzt hören“-Tab ganz unten. Die Ansicht im Browser bietet aber umfangreichere Informationen über eure Hörgewohnheiten des Jahres.

Apple Music Replay zeigt die meistgehörten Songs, Interpreten und Alben

In „Apple Music Replay“ gibt es eine individuelle Zusammenfassung über euer gesamtes musikalisches Jahr. Anhand eurer Hörgewohnheiten und Verläufe der letzten Monate ergibt sich ein Überblick über Songs, Künstler und Alben, die euch 2023 begleitet haben. Dabei hat „Apple Music Replay“ einen großen Vorteil zum Jahres-Review in Spotify: Ihr müsst nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Ende jedes Jahres warten, bis eure eigene Rückschau verfügbar gemacht wird, sondern könnt bereits im Laufe des Jahres einen Blick auf den „Replay“-Bereich werfen. Beim ersten Aufrufen müsst ihr auf den „Mix“-Button drücken, damit eure Jahres-Übersicht erstellt wird. Zum Jahresende schmückt Apple den Bereich etwas aus und bietet einige „Highlight“-Reels und Zusammenfassungen in der Übersicht an. Die Ansicht kann nur im Desktop-Browser aufgerufen werden.

In der App habt ihr bereits Jahresverlauf einen einfachen Überblick darüber, welche Songs und Alben euch verfolgt haben.

Tipp: Wir zeigen euch, wie man auch bei Spotify das ganze Jahr lang seine Statistiken verfolgen kann:

Apple Music Replay: Aktuelle Statistik über das ganze Jahr

Einen Nachteil hat „Replay“ gegenüber „Spotify Wrapped“ aber auch: Während euer Jahresrückblick bei Spotify algorithmisch bestimmt wird und viele verschiedene, spannende Übersichten bietet, die optisch ansprechend aufbereitet sind, zählt „Apple Music Replay“ lediglich die reine Anzahl der Wiedergaben. Im unteren Bereich der Playlist-Übersicht könnt ihr aber in einer Liste sehen, welche Bands ihr am häufigsten gehört habt und welches die meistabgespielten Alben des Jahres waren.

Ganz oben im Rückblick stehen also die Lieder, die tatsächlich mit eurem Apple-Music-Account abgespielt wurden. Bei Alben ist diese Ansicht wenig hilfreich, schließlich stehen Zusammenstellungen mit besonders vielen Einzel-Tracks weit oben, auch wenn ihr das Album selbst vielleicht gar nicht so oft wiedergegeben habt. Anders als bei „Spotify Wrapped“ könnt ihr eure Apple-Music-Replay aber bis zum Ende des Jahres noch selbst beeinflussen, indem ihr einfach favorisierte, aber noch nicht hochplatzierte Songs, Alben und Interpreten häufiger anhört als die aktuellen Top-Inhalte. Ihr könnt eure Replay-Inhalte als Wiedergabeliste abspielen. Die Playlist wird einmal pro Woche aktualisiert.

