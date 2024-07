Olympia 2024: Übertragungen im TV & Stream – Eröffnungsfeier heute (Zeitplan, Sender)

Heute, am Freitag, den 26. Juli 2024, startet das größte Sportereignis des Sommers. Die Olympischen Sommerspiele in Paris stehen an. Wo wird die Eröffnungsfeier im TV übertragen und welche Sender zeigen die verschiedenen Disziplinen in den kommenden Wochen?

Die Eröffnungszeremonie findet heute Abend ab 19:30 Uhr statt. Im Free-TV könnt ihr im „Ersten“ ab 18:00 Uhr zur Übertragung aus Frankreich einschalten. Falls ihr abends unterwegs seid oder keinen Fernseher mehr habt, könnt ihr die Sendungen zu Olympia 2024 auch im Live-Stream verfolgen. Das Programm von ARD gibt es online in der ARD-Mediathek. Zur Übertragung. Alternativ könnt ihr auch bei Eurosport einschalten. Den Eurosport-Live-Stream gibt es im Abonnement bei verschiedenen Diensten, zum Beispiel Zattoo, Joyn oder Discovery+. Wer keine Disziplin verpassen will, findet bei Discovery+ die meisten Wettbewerbe: Discovery+ ansehen.

Olympia 2024: Eröffnungsfeier heute – Übertragung im Live-Stream & TV

Die verschiedenen Disziplinen werden auf mehreren Sendern übertragen. Neben ARD zeigen auch ZDF und Eurosport verschiedene Wettbewerbe live, in der Wiederholung sowie Zusammenfassungen.

Zwar wird das Sport-Event offiziell erst heute Abend eröffnet, die ersten Wettkämpfe gab es aber bereits gestern. Der Höhepunkt der Eröffnungsfeier heute Abend ist der Einzug der teilnehmenden Nationen. Das deutsche Team wird von den Fahnenträgern Anna-Maria Wagner (Judo) und Dennis Schröder (Basketball) angeführt. Wer das olympische Feuer entzünden wird, bleibt bis zum letzten Moment geheim. Die Nationen laufen in alphabetischer Reihenfolge ein, wobei die französische Länderbezeichnung herangezogen wird. Traditionell geht das Team aus Griechenland als erstes los. Das ist die Reihenfolge der Länder bei der Eröffnungszeremonie:

Griechenland (standardmäßig als erstes Land gesetzt) Team von geflüchteten Sportlern aus verschiedenen Ländern Afghanistan Südafrika Albanien Algerien Deutschland Andorra Angola Antigua und Barbuda Saudi-Arabien Argentinien Armenien Aruba Österreich Aserbaidschan Bahamas Bahrain Bangladesch Barbados Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivien Bosnien und Herzegowina Botswana Brasilien Brunei Bulgarien Burkina Faso Burundi Cayman Islands Kambodscha Kamerun Kanada Kap Verde Zentralafrikanische Republik Chile Volksrepublik China Zypern Kolumbien Komoren Republik Kongo Demokratische Republik Kongo Cookinseln Südkorea Costa Rica Elfenbeinküste Kroatien Kuba Dänemark Dschibuti Dominikanische Republik Dominica Ägypten El Salvador Vereinigte Arabische Emirate Ecuador Eritrea Spanien Estland Eswatini Äthiopien Fidschi Finnland Gabun Gambia Georgien Ghana Vereinigtes Königreich Grenada Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Äquatorialguinea Guyana Haiti Honduras Hongkong Ungarn Indien Indonesien Iran Irak Irland Island Israel Italien Jamaika Japan Jordanien Kasachstan Kenia Kirgisistan Kiribati Kosovo Kuwait Laos Lesotho Lettland Libanon Liberia Libyen Liechtenstein Litauen Luxemburg Nordmazedonien Madagaskar Malaysia Malawi Malediven Mali Malta Marokko Marshallinseln Mauritius Mauretanien Mexiko Föderierte Staaten von Mikronesien Moldau Monaco Mongolei Montenegro Mosambik Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Norwegen Neuseeland Oman Uganda Usbekistan Pakistan Palau Palästina Panama Papua-Neuguinea Paraguay Niederlande Peru Philippinen Polen Puerto Rico Portugal Katar (Qatar) Nordkorea Rumänien Ruanda St. Kitts und Nevis St. Lucia San Marino St. Vincent und die Grenadinen Salomonen Samoa Amerikanisch-Samoa São Tomé und Príncipe Senegal Serbien Seychellen Sierra Leone Singapur Slowakei Slowenien Somalia Südsudan Sudan Sri Lanka Schweden Schweiz Suriname Syrien Tadschikistan Chinesisch-Taipeh Tansania Tschad Tschechien Thailand Osttimor Togo Tonga Trinidad und Tobago Tunesien Turkmenistan Türkei Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Venezuela Britische Jungferninseln Amerikanische Jungferninseln Vietnam Jemen Sambia Simbabwe Australien (Gastgeberland 2032) Vereinigte Staaten (Gastgeberland 2028) Frankreich (Gastgeber)

Wo kann man Olympia 2024 im TV & Stream verfolgen?

In den kommenden Tagen werden sich ARD und ZDF bei den Übertragungen abwechseln. An diesen Tagen schaltet ihr bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ein:

25. Juli 2024 18.45 - 21.45 Uhr ZDF ZDF Mediathek 26. Juli 2024 18.00 - 19.15 Uhr / 19.25 - 23.30 Uhr ARD ARD Mediathek 27. Juli 2024 8.45 - 0.15 Uhr ARD ARD Mediathek 28. Juli 2024 8.15 - 0.00 Uhr ZDF ZDF Mediathek 29. Juli 2024 8.33 - 0.00 Uhr ARD ARD Mediathek 30. Juli 2024 7.30 - 0.00 Uhr ZDF ZDF Mediathek 31. Juli 2024 7.35 - 0.00 Uhr ARD ARD Mediathek 1. August 2024 7.00 - 0.00 Uhr ZDF ZDF Mediathek 2. August 2024 9.05 - 0.00 Uhr ARD ARD Mediathek 3. August 2024 8.00 - 0.00 Uhr ZDF ZDF Mediathek

Eurosport berichtet in den kommenden Wochen rund um die Uhr von den Sommerspielen in Paris. Mit einem Streaming-Abonnement bei Discovery+ gibt es eine ausführliche Berichterstattung der Olympischen Sommerspiele. Dort wird es auch Übertragungen geben, die nicht im Free-TV ausgestrahlt werden. Der Zugang ist kostenpflichtig und monatlich kündbar. Die Kosten liegen bei 3,99 Euro bei der Option mit Werbung. Daneben gibt es die Option für 5,99 Euro, bei der vor den Sendungen keine Werbung gezeigt wird. Während Live-Stream-Übertragungen können aber auch hier Spots auftauchen.

Der Abschluss findet am 11. August statt. Die Zeremonie zum Ende der Sommerspiele stasrtet um 20:00 Uhr im Stade de France in Paris.

Wissenswertes zu den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris

Die Olympischen Sommerspiele 2024 werden vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris, Frankreich, stattfinden. Es ist nach 1900 und 1924 das dritte Mal, dass Paris diese prestigeträchtigen Spiele ausrichtet. Die Stadt der Lichter wird Athleten aus der ganzen Welt willkommen heißen, die in 32 verschiedenen Sportarten antreten werden.

Ein besonderes Highlight der Spiele 2024 ist die Eröffnungszeremonie, die nicht wie üblich in einem Stadion stattfindet, sondern auf der Seine. Diese Entscheidung verspricht eine spektakuläre Kulisse mit ikonischen Wahrzeichen wie dem Eiffelturm und Notre-Dame im Hintergrund. Die Wettkämpfe werden an verschiedenen historischen und neuen Orten in und um Paris ausgetragen, darunter das Stade de France, der Grand Palais und die Champs-Élysées. Auch das neue olympische Dorf in Saint-Denis wird die Athleten beherbergen und ihnen modernste Unterkünfte bieten.

Ein weiteres Novum ist die Einführung von Breakdance als olympische Sportart, was die Spiele moderner und vielfältiger macht. Nachhaltigkeit steht ebenfalls im Mittelpunkt, mit zahlreichen Maßnahmen zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks.

