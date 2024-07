Olympia 2024 heute: Übertragungen im TV & Stream – Zeitplan & Sender am 3. Tag

Am vergangenen Freitag startete das größte Sportereignis des Sommers. Die Olympischen Sommerspiele in Paris stehen an. Welche Sportarten werden heute im TV übertragen und welche Sender zeigen die verschiedenen Disziplinen in den kommenden Wochen?

Am Montag, den 29.07.2024, übernimmt ARD die Berichterstattung von den Wettkäpfen. Bereits ab 8:50 Uhr gab es die ersten Berichte. Im Laufe des Tages könnt ihr unter anderem noch beim Judo, Kanu-Slalom, Schwimmen und Tennis einschalten. Viele Events werden nicht im Free-TV gezeigt und werden exklusiv im Online-Stream in der ARD-Mediathek gezeigt (zu den Wettbewerben). Am Dienstag geht es ab 7:30 Uhr weiter beim ZDF.

Falls ihr abends unterwegs seid oder keinen Fernseher mehr habt, könnt ihr die Sendungen zu Olympia 2024 auch im Live-Stream verfolgen. Das Programm von ARD gibt es online in der ARD-Mediathek. Zur Übertragung. Alternativ könnt ihr auch bei Eurosport einschalten. Den Eurosport-Live-Stream gibt es im Abonnement bei verschiedenen Diensten, zum Beispiel Zattoo, Joyn oder Discovery+. Wer keine Disziplin verpassen will, findet bei Discovery+ die meisten Wettbewerbe: Discovery+ ansehen.

Olympia 2024: 3. Wettkampftag – Übertragung im Live-Stream & TV

Die verschiedenen Disziplinen werden auf mehreren Sendern übertragen. Neben ARD zeigen auch ZDF und Eurosport verschiedene Wettbewerbe live, in der Wiederholung sowie Zusammenfassungen. Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender werden die Olympischen Sommerspiele mit rund 240 Stunden im TV zeigen. Täglich starten die Berichte bei ARD gegen 8:00 Uhr bei ZDF gegen 7:00 Uhr. Dann wird den ganzen Tag bis Mitternacht auf dem jeweiligen Kanal aus Paris gesendet.

Eurosport wird 24 Stunden pro Tag im TV von den Sommerspielen berichten, wobei das Live-Programm täglich ab 7:00 Uhr mit der Sendung „Bonjour Paris“ beginnt. In den Mediatheken von ARD und ZDF wird es bis zu 1.500 Sportberichte geben. Viele Wettbewerbe kann man sowohl live als auch in der Wiederholung abrufen. Hier geht es zu den Olympia-Berichten:

Wo kann man Olympia 2024 im TV & Stream verfolgen?

In den kommenden Tagen werden sich ARD und ZDF bei den Übertragungen abwechseln. An diesen Tagen schaltet ihr bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ein:

25. Juli 2024 18.45 - 21.45 Uhr ZDF ZDF Mediathek 26. Juli 2024 18.00 - 19.15 Uhr / 19.25 - 23.30 Uhr ARD ARD Mediathek 27. Juli 2024 8.45 - 0.15 Uhr ARD ARD Mediathek 28. Juli 2024 8.15 - 0.00 Uhr ZDF ZDF Mediathek 29. Juli 2024 8.33 - 0.00 Uhr ARD ARD Mediathek 30. Juli 2024 7.30 - 0.00 Uhr ZDF ZDF Mediathek 31. Juli 2024 7.35 - 0.00 Uhr ARD ARD Mediathek 1. August 2024 7.00 - 0.00 Uhr ZDF ZDF Mediathek 2. August 2024 9.05 - 0.00 Uhr ARD ARD Mediathek 3. August 2024 8.00 - 0.00 Uhr ZDF ZDF Mediathek

Eurosport berichtet in den kommenden Wochen rund um die Uhr von den Sommerspielen in Paris. Mit einem Streaming-Abonnement bei Discovery+ gibt es eine ausführliche Berichterstattung der Olympischen Sommerspiele. Dort wird es auch Übertragungen geben, die nicht im Free-TV ausgestrahlt werden. Der Zugang ist kostenpflichtig und monatlich kündbar. Die Kosten liegen bei 3,99 Euro bei der Option mit Werbung. Daneben gibt es die Option für 5,99 Euro, bei der vor den Sendungen keine Werbung gezeigt wird. Während Live-Stream-Übertragungen können aber auch hier Spots auftauchen.

Der Abschluss findet am 11. August statt. Die Zeremonie zum Ende der Sommerspiele startet um 20:00 Uhr im Stade de France in Paris.

Wissenswertes zu den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris

Die Olympischen Sommerspiele 2024 werden vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris, Frankreich, stattfinden. Es ist nach 1900 und 1924 das dritte Mal, dass Paris diese prestigeträchtigen Spiele ausrichtet. Die Stadt der Lichter wird Athleten aus der ganzen Welt willkommen heißen, die in 32 verschiedenen Sportarten antreten werden.

Ein besonderes Highlight der Spiele 2024 ist die Eröffnungszeremonie, die nicht wie üblich in einem Stadion stattfindet, sondern auf der Seine. Diese Entscheidung verspricht eine spektakuläre Kulisse mit ikonischen Wahrzeichen wie dem Eiffelturm und Notre-Dame im Hintergrund. Die Wettkämpfe werden an verschiedenen historischen und neuen Orten in und um Paris ausgetragen, darunter das Stade de France, der Grand Palais und die Champs-Élysées. Auch das neue olympische Dorf in Saint-Denis wird die Athleten beherbergen und ihnen modernste Unterkünfte bieten.

Ein weiteres Novum ist die Einführung von Breakdance als olympische Sportart, was die Spiele moderner und vielfältiger macht. Nachhaltigkeit steht ebenfalls im Mittelpunkt, mit zahlreichen Maßnahmen zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks.

