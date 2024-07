ARD schlägt Amazon ein Schnippchen: Prime-Abo bis 8. September überflüssig

Ein Prime-Abo von Amazon ist zwar ganz nett, aber nicht unbedingt auch notwendig. Eine neue Serie, die bald zu Amazon Prime Video kommt, ist nämlich bereits in der Mediathek der ARD verfügbar. Lohnt sich die Serie?

Vorteil ARD-Mediathek: Neue Comedy-Serie läuft nicht exklusiv bei Amazon Prime

Ab dem 28. Juli können Amazon-Kunden mit Prime-Abo ohne Mehrpreis die gesamte erste Staffel der US-amerikanischen Comedy-Fernsehserie „Home Sweet Rome!“ sehen. Wer kein Prime-Abo hat, zahlt knapp 2 Euro pro Folge oder 13 Euro für die Staffel an sich, so wie schon jetzt (bei Amazon ansehen).

Anzeige

Dies stimmt allerdings nicht ganz. Dank eurer Fernsehgebühren gibt es die ganze Serie nämlich aktuell auch in der ARD-Mediathek auf Abruf – quasi kostenlos (bei der ARD ansehen). Um genau zu sein, sind es gegenwärtig die ersten 12 Folgen. Die letzte Episode dürfte sich allerdings nach ihrer Ausstrahlung am 22. Juli um 20:35 Uhr auf KiKA dazugesellen. Die ersten beiden Folgen der Serie sind in der Mediathek noch bis zum 8. September zu sehen, die weiteren Episoden folgen mit wöchentlichen Abständen bis in den Oktober hinein.

Schauen wir mal kurz rein:

Home Sweet Rome! – Trailer

Wer also kein Prime-Abo von Amazon hat, kann die Serie dennoch sehen und zahlt keinen Cent extra dafür. Alles ist mit dem Rundfunkbeitrag abgegolten – feine Sache.

Anzeige

Doch zahlt sich die Serie überhaupt aus? „Home Sweet Rome!“ richtet sich eher an ein jüngeres Publikum. In den USA feierte sie im Mai 2024 ihre Premiere bei Max, ehemals HBO Max. Für die junge Lucy (Kensington Tallman) wird sich viel ändern. Ihr Vater hat jüngst die italienische Pop-Sängerin Francesca geheiratet und jetzt heißt es Koffer packen. Der Umzug von Kalifornien nach Italien steht an. Ob das gut geht?

Anzeige

Wenige, aber gute Stimmen zur Serie

Sonderlich populär ist die Serie zwar nicht unbedingt, wird beispielsweise bei Rotten Tomatoes überhaupt nicht bewertet, dennoch finden sich überwiegend positive Stimmen bei der IMDb. Bei der Filmdatenbank bewerten Zuschauer und Kritiker „Home Sweet Rome!“ mit guten 7,0 von maximal 10 Punkten.

Durchaus sehenswert und mit schlanken Spielzeiten von nur 25 Minuten pro Episode leicht und locker an einem Wochenende für die Zuschauer zu schaffen – ein netter Zeitvertreib. Glücklicherweise nicht nur für Kundinnen und Kunden von Amazon mit Prime-Abo im Gepäck, sondern für jedermann in der ARD-Mediathek.