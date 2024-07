Was ist ein Spin-Off bei Filmen, Serien & Videospielen?

Das „Spin-off“ wird im Film- und Medienbereich für einen Perspektivwechsel genutzt – aber was genau macht ein Spin-off aus?

Spin-off: Bedeutung des Fachbegriffs

Als Spin-off (auch: spinoff oder spin off) versteht man in der Film- und Videospielbranche einen „Ableger“ eines vorangegangenen Films, Videospiels, Romans oder einer Serie. Das bedeutet, es werden Elemente wie bekannte Charaktere, Sets oder Geschichten der Hauptreihe in dem Spin-off übernommen.

Besonders häufig konzentriert sich ein Spin-off auf einen bestimmten, beliebten Charakter aus einer erfolgreichen Film- oder Fernsehproduktion. Diesem wird dann eine ganz eigene Serie spendiert. Es gibt aber ebenfalls Spin-offs, welche sich nur dasselbe Universum zunutze machen und neue Charaktere (oder ehemaligen Nebencharaktere) und deren Geschichten beleuchten. Dabei kann ein Spin-off ebenfalls als Prequel oder Sequel zu einem bestimmten Film oder einer Serie gelten.

Besonders bei Videospielen werden Spin-offs häufig dafür genutzt, um einen Genrewechsel durchzuführen. So gibt es beispielsweise Ego-Shooter, die als Spin-off einen Strategie-Ableger bekommen oder Rollenspiele, die ein Adventure-Teil als Ableger bekommen.

Spin-off: Berühmte Beispiele

Teilweise gibt es Film- und Videospielproduktionen, deren Spin-offs berühmter sind, als die vorangegangenen Werke und Teile. Einige berühmte Spin-offs und ihre Ursprungswerke haben wir euch in folgender Tabelle zusammengefasst:

Film/Serie Spin-off (Ableger) Breaking Bad Better Call Saul Cheers Frasier Doctor Who Torchwood, Class Grey's Anatomy Private Practice Harry Potter (Filmreihe) Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind Ich – Einfach unverbesserlich Minions Shrek Der gestiefelte Kater (2011) Stargate SG-1 Stargate Atlantis, Stargate Universe Star Wars (Filmreihe) Rogue One, Solo, Ewoks The Big Bang Theory Young Sheldon Wallace & Gromit Shaun das Schaf Family Guy The Cleveland Show Buffy Angel Fast & Furious (Filmreihe) Hobbs & Shaw Law & Order Law & Order: Special Victims Unit Star Trek Das nächste Jahrhundert, Deep Space Nine, Discovery etc. Transformers (Filmreihe) Bumblebee Videospiel Spin-off Metal Gear Solid Metal Gear Rising: Revengeance Halo Halo Wars, Spartan Assault Pokémon Mystery Dungeon, Snap, GO, … Super Mario Mario Kart, Tennis, Golf, Party, … Far Cry 3–6 Blood Dragon, New Dawn, Primal, … The Legend of Zelda Hyrule Warriors, Cadence of Hyrule, … Yakuza Judgement Final Fantasy Theatrhythm, Dissidia, Stranger of Paradise, Chocobo Dungeon, … Dead or Alive Xtreme

