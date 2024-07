10 unvergessliche Scrubs-Momente, die sich in euer Hirn gebrannt haben

© IMAGO / Ronald Grant 1 / 11

Scrubs ist einfach Kult! Auch wenn der Auftakt der Serie inzwischen über 20 Jahre zurückliegt, gibt es auch heute noch etliche Momente, an die wir uns immer noch gerne zurückerinnern.

10 Scrubs-Momente, die jede Flachzange kennen muss

Scrubs hat das Kunststück vollbracht, Comedy und emotionales Drama perfekt zu kombinieren. Während wir uns in einem Moment vor Lachen beinahe den Bauch halten, kämpfen wir ein paar Minuten später gegen die Tränen an, weil uns die Geschehnisse so nah gehen.

An viele Szenen erinnern wir uns auch heute noch – auch wenn das Finale der achten Staffel mittlerweile fast 15 Jahre zurückliegt. Einige der emotionalsten, aber auch witzigsten Momente der Serie haben wir für euch zusammengetragen. Und damit ihr sie euch direkt angucken könnt, findet ihr stets die entsprechenden Clips auf jeder Seite.

Vorsicht, Spoilergefahr!