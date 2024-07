Was ist ein Crossover bei Filmen, Serien & Videospielen?

Crossovers werden in der Film- und Videospielbranche gefühlt immer beliebter – aber was genau bedeutet das und was macht ein Crossover aus?

„Crossover“ – Bedeutung & Übersetzung

„Crossovers“ sind ein beliebtes Mittel, um bei Filmen, Comics und Videospielen die Fans zweier oder mehrere Werke zusammenzubringen. Wörtlich übersetzt steht das Wort für einen „Übergang“, eine „Kreuzung“ beziehungsweise eine „Weiche“. Und genau das passiert auch bei einem „Crossover“: Mehrere Figuren aus verschiedenen Film-, Comic-, Buch-Universen treffen aufeinander, wie Autos an einer Kreuzung.

Besonders in Comics sind „Crossovers“ eine beliebte Möglichkeit, mehr Menschen auf einen weiteren Charakter aufmerksam zu machen und stellen gleichzeitig ein unterhaltsames Aufeinandertreffen für Fans dar, die bereits beide Comic-Serien kennen. Dass berühmte fiktive Figuren andere Fernsehserien, Filme, Videospiele oder Werke „besuchen“ ist aber nichts Neues. Der Begriff „Crossover“ wurde durch die großen Hollywood-Verfilmungen von Superhelden-Mash-ups und -Crossovers wie „Avengers“ oder „Justice League“ für das Kino und Fernsehen nur immer geläufiger.

Beispiele von Gastauftritten & Crossovern

Auch hierzulande gab es schon lange sogenannte „Gastauftritte“ von bekannten Figuren in anderen Serien. Beispielsweise traten schon in den 70ern immer wieder die Kommissare anderer „Tatort“-Städte als Gast bei anderen Tatort-Folgen oder allgemein anderen Krimi-Serien der Öffentlich-Rechtlichen auf. Auch „Star Trek“-Fans sind solche Gastaustritte gewohnt, besonders in den gleichzeitig laufenden Serien wie „The Next Generation“, „Deep Space Nine“ und „Voyager“.

Crossovers und Gastauftritte geschehen besonders häufig, wenn die Werke sowieso bereits in einem gemeinsamen Universum spielen oder vom selben Autor erdacht sind. Besonders überraschend sind aber gerade die Crossovers, mit denen man nicht rechnet, da die Werke vorher nichts miteinander zu tun hatten. So beispielsweise die Aufeinandertreffen der Zeichentrick-Figuren von Warner Bros. und Disney in „Falsches Spiel mit Roger Rabbit“, der zwei gleichnamigen legendären Science-Fiction-Monster in „Alien vs. Predator“ oder auch der Simpsons und Griffins, die sich in der „Family Guy“-Folge „The Simpsons Guy“ kennenlernen. Weitere berühmte Beispiele aus der Film- und Videospielwelt:

Film & Serie-Folgen:

Spider-Man: A New Universe

Godzilla vs. Kong

Lupin III vs. Detective Conan

Supernatural – ScoobyNatural

Star Trek: Strange New Worlds – Tierisch olle Sternenreisende

Videospiele:

Super Smash Bros.

Kingdom Hearts

Heroes of the Storm

Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen

Marvel vs. Capcom

Wie schaust du Filme & Serien?

