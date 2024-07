5 Euro pro Stück bei Amazon: Wer hier nicht kauft, ist selbst schuld – nur noch wenige Tage

Leider eine bekannte Wahrheit: Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+ und Co. haben sich in den letzten Monaten und Jahren nicht nur Freunde gemacht. In diesen Zeiten entdecken Filmliebhaber jetzt wieder die Freude an physischen Medien. Der Goldstandard ist dabei natürlich die Blu-ray. Bei einer aktuellen Preisaktion von Amazon könnt ihr noch bis zum 25. Juli jede Menge Geld sparen.

Nur noch wenige Tage bei Amazon: 6 Bluy-rays für nur 30 Euro

Ihr habt keinen Bock mehr auf Netflix und andere Streaming-Dienste? Da gibt es einen Ausweg, den Cineasten schon lange kennen – holt euch doch einfach gute Filme und Serien auf Blu-ray. Gegenwärtig macht euch Amazon ein Mega-Angebot: Einfach aus einem riesigen Katalog von aktuellen Filmen und echten Klassikern 6 beliebige Blu-rays auswählen und dafür zusammen nur 30 Euro bezahlen (bei Amazon ansehen). An der Kasse wird dann der Rabatt verrechnet, sodass ihr auf den Aktionsbetrag kommt.

Macht pro Stück rein rechnerisch nur 5 Euro. Wenn ihr dabei bedenkt, dass viele der angebotenen Filme auf Blu-ray regulär teils über 10 Euro kosten, dann ergibt sich ein enormes Sparpotenzial. Hinweis: Wer sich auch die Versandkosten sparen möchte, sollte über ein Prime-Abo verfügen (30 Tage kostenlos testen) oder aber noch weitere Produkte mitbestellen, sodass ihr auf einen Warenkorb von mindestens 39 Euro oder mehr kommt.

An dieser Stelle können wir euch natürlich nicht alle Filme aus dem Deal auflisten, daher nur einige Beispiele und Empfehlungen unsererseits. Bekommen könnt ihr beispielsweise:

Creed 3: Rocky’s Legacy

Good Fellas – 25th Anniversary Edition

Gladiator

Blade Runner

Der weiße Hai

Spaceballs

No Country For Old Men

The Suicide Squad

Joker

2001: Odyssee im Weltraum – 50th Anniversary Edition

Die Goonies

und viele, viele mehr …

Richtig gute Gründe für die Blu-ray im Jahr 2024

Doch warum solltet ihr euch überhaupt für Blu-ray interessieren, wenn doch die Streaming-Anbieter tausende Filme jederzeit bereithalten? Hierfür gibt es zahlreiche Gründe. Zunächst nerven Netflix und Co. unentwegt mit ständigen Preiserhöhungen und drücken einem jüngst auch immer mehr Werbung auf – sogar innerhalb von Filmen.

Gehört in jede Sammlung und ist Teil der Aktion bei Amazon inklusive jeder Menge Extras:

GOODFELLAS – Trailer zur 25th Anniversary Edition

Von der besseren Qualität ganz zu schweigen. Die gibt es bei den Streamern meist auch nur gegen einen monatlichen Mehrpreis und erreicht dann noch immer nicht Blu-ray-Qualität.

Und dann ist da noch die Furcht. Einerseits davor, dass der Lieblingsfilm mal wieder aus dem Streaming-Katalog fällt oder aber digital gekaufte Filme irgendwann nicht mehr abrufbar sind – und andererseits davor, dass Klassiker ungefragt nur noch in geschnittener Form zu sehen sind. Mit einer Blu-ray im Regal passiert das auf keinen Fall.

Blu-ray-Sammler wissen dies natürlich längst. Die können jetzt ihre Sammlung mit der Amazon-Aktion günstig auffüllen. Blu-ray-Neulinge wiederum sind in der Lage, auf preiswerte Art und Weise damit anzufangen. Euch fehlt ein passender Blu-ray-Player? Schaut euch doch einfach mal den aktuellen und günstigen Top-Seller von Sony an (bei Amazon ansehen).

Sony BDP-S1700 Blu-ray-Player (USB, Ethernet) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.07.2024 13:42 Uhr

