Netflix verliert besten Film der letzten Jahre: Jetzt müsst ihr schnell sein

Auf Netflix wird bald einer der besten Filme der letzten Jahre aus dem Programm genommen. Ihr solltet euch beeilen, um ihn noch schnell anzuschauen – denn schon in wenigen Tagen müsst ihr dann bezahlen.

Spider-Man: Across The Spider-Verse verlässt Netflix

Erst 2023 ist das hochgelobte Sequel zu Spider-Man: A New Universe im Kino erschienen und hat die Zuschauer begeistert zurückgelassen. Es wird sogar gemunkelt, der hochpolierte Animationsfilm sei noch besser als der erste Teil – was alle, die den ersten Film gesehen haben, aufhorchen lassen sollte.

Die schlechte Nachricht ist: Across The Spider-Verse – also der zweite Spider-Man-Film – verlässt Netflix nun schon in wenigen Tagen, und zwar am 31. Juli 2024. Falls ihr den Film im Kino verpasst habt, müsst ihr euch das Sequel unbedingt noch schnell anschauen.

Lasst euch vom Trailer zu Spider-Man: Across The Universe begeistern:

Spider-Man: Across The Spider-Verse | Offizieller Trailer

Warum ihr die animierten Spider-Man-Filme unbedingt anschauen müsst

Ihr hattet noch nicht die Zeit oder die Muße, die animierten Spider-Man-Filme zu sehen? Dann müsst ihr das jetzt endgültig nachholen, denn diese beiden Spider-Man-Teile gehören ohne Frage zu den besten Superhelden-Filmen der letzten Jahre – auch im Vergleich zu den Marvel-Blockbustern!

Mit einem originellen und irgendwie unvergleichlichen Grafikstil entführen euch die beiden Spider-Man-Filme in das Leben von Peter Parker. Oder sollte man sagen: In die Leben von den Peter Parkern? Ihr seht schon, hier bekommt ihr nicht nur eine 08/15-Superhelden-Story, sondern eine verzwickte Reise durch das Marvel-Multiversum.

Mit großen Emotionen, Humor und einer fantastischen Coming-of-Age-Story hat sich Spider-Man: A New Universe zu einem richtigen Klassiker entwickelt. Beide Teile könnt ihr momentan noch auf Netflix schauen, aber bald fliegt – wie oben schon gesagt – das Sequel aus dem Programm.

Übrigens werden die Filme auch auf IMDb angepriesen: Der erste Teil kommt auf eine erhabene Wertung von 8,4/10 Punkten, während Spider-Man: Across the Spider-Verse sogar ganze 8,6/10 Punkte einheimst. Letzter ist auf Platz 38 der bestbewertetsten Filme auf IMDb, direkt unter Dune: Part 2.

Kurz gesagt: Seht euch die beiden Filme an, solange sie frei auf Netflix verfügbar sind!

