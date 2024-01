Die 33 genialsten Animations- und Zeichentrickfilme des 21. Jahrhunderts

© Bildquelle: CoMix Wave Films 3 / 33

Anzeige

„Your Name.“ ist mehr als eine gewöhnliche Körperwechsel-Geschichte. Die beiden Oberschüler Mitsuha vom Land und Taki aus Tokio wachen mehrmals die Woche in unregelmäßigen Abständen im Körper des anderen auf und verbleiben dann immer einen Tag in diesem. So lernen sich die beiden und ihr jeweiliges Leben kennen und können sich auch gegenseitig in gewissen Situationen helfen – doch sie verbindet ein größeres Schicksal.