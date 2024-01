23 Science-Fiction-Serien, die (zu Unrecht) in Vergessenhet geraten sind

© Nochmal Glück gehabt: GIGA ent-blitz-dingst euch wieder! (Bildquelle: Amblin Entertainment) 1 / 24

In den unendlichen Weiten des Weltalls gibt es mittlerweile unzählige Science-Fiction-Serien. Einige der Serien, die ihr vielleicht schon längst vergessen habt, haben wir hier nochmals ausgegraben, um sie euch in Erinnerung zu rufen.

Science-Fiction ist schon lange keine Nische mehr und gehört zu den wahrscheinlich beliebtesten Genres bei Filmen und Serien. Ein jeder kennt „Star Trek“, „Star Wars“, „Planet der Affen“ oder „Doctor Who“.

Aber erst beim tieferen Gespräch über Sci-Fi bemerkt man, was alles bereits fast in Vergessenheit geraten ist. Häufig kommt man gar nicht mehr auf den Namen der Serie und versucht den Gesprächspartner mit Umschreibungen, Gesten und nachgeäfften Geräuschen irgendwie nahezubringen, was man meint. Doppelt problematisch, wenn der Gegenüber die Serie wirklich nicht kennt.

An dieser Stelle haben wir 23 dieser „ähh, du weißt schon, die Serie mit dem ... ähm ... ach, kennst du doch!“-Faktor im Science-Fiction-Genre zusammengesucht.