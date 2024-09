Einkaufen bei Amazon: Diese 20 Geheimtipps musst du kennen

Prime, um Versandkosten zu sparen? Dafür ist die Mitgliedschaft nicht nötig.© GIGA 6 / 21

Auch wenn ihr kein Amazon-Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch mit einem kleinen Trick die Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro für Bestellungen mit einem Bestellwert von unter 39 Euro sparen (über 39 Euro Bestellwert ist der Versand generell kostenlos).

Lasst euch dazu eure Bestellung an einen Amazon-Hub-Locker liefern. Diese Art der Packstation gibt es vor allem in Ballungsgebieten mittlerweile recht häufig, oftmals auf Parkplätzen oder auch in Läden integriert. Die Option, euch die Bestellung an einen Amazon-Hub liefern zu lassen, bekommt ihr direkt bei der Auswahl der Versandadresse. Ein weiterer Vorteil: Ihr müsst nicht zu Hause sein, um eure Bestellung entgegen zu nehmen.

