13 Fangfragen, die euch garantiert aufs Glatteis führen!

Jetzt gut nachdenken.© IMAGO / Zoonar 13 / 14

Anzeige

Der Buchstabe „M“ – diese Frage spielt mit der Sprache anstatt mit Zahlen. In „Minute“ kommt das „M“ einmal vor, in „Moment“ gleich zweimal, und in „tausend Jahren“ überhaupt nicht. Viele denken bei der Frage sofort an Zeitspannen oder Mathematik und übersehen die clevere Wortspielerei!