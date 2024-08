Black Friday 2024: Wann ist er, Insider-Tipps & die besten Deals

Im November steht mit dem Black Friday bei Amazon und zahlreichen anderen Händlern erneut das größte Shopping-Event des Jahres bevor. Aber auch der Singles Day und der Cyber Monday bieten erfahrungsgemäß die besten Angebote des Jahres. Welche Termine ihr euch dafür im Kalender markieren solltet, erfahrt ihr hier. Zudem gibt es eine Auswahl an Deals, bei denen ihr schon jetzt zuschlagen könnt.

Black Friday & Cyber Monday 2024 – Wann finden sie statt?

Der Black Friday findet 2024 am 29. November statt. Doch das ist nicht das einzige Datum, das sich Schnäppchenjäger rot im Kalender markieren sollten, denn: Nach Black Friday ist vor Cyber Monday, der folglich auf Montag, den 2. Dezember, fällt. Händler wie Amazon, MediaMarkt, Otto und Co. fangen allerdings schon einige Zeit früher an, sodass sich der Singles Day am 11.11.2024 mittlerweile als Startschuss in die vorweihnachtliche Shopping-Saison etabliert hat. Hier nochmal alle wichtigen Termine für 2024 auf einen Blick:

11.11.2024: Singles Day

Singles Day 29.11.2024: Black Friday

Black Friday 02.12.2024: Cyber Monday

Auch unter anderen Bezeichnungen wie Black Week, Cyberweek oder Black November versprechen Amazon, MediaMarkt, Apple und andere Händler/Hersteller um den Black Friday 2024 herum die besten Angebote des Jahres.

Wer am Black Friday bei Amazon nach Lust und Laune shoppen möchte, sollte am besten Prime-Mitglied sein, denn dann habt ihr gleich mehrere Vorteile. Falls ihr den Service nur für die Cyberweek 2022 nutzen möchtet, solltet ihr im November Prime 30 Tage lang kostenlos testen und nach dem Event einfach wieder kündigen. Martin Bosse

Amazon-Angebote: Die besten aktuellen Deals im Überblick

Damit ihr nicht lange warten müsst, haben wir schon vor dem Black Friday einen Blick auf die aktuellen Amazon-Deals geworfen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen. Folgende Produkte sind derzeit im Preisvergleich bei Amazon am günstigsten (Quelle: idealo.de):

Fernseher

LG 50UR78006LK (50 Zoll) Statt 629 Euro UVP: UHD Fernseher (Active HDR, 60 Hz, Smart TV). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2024 14:35 Uhr

Samsung QLED 4K Q80C (75 Zoll) Statt 1.499,99 Euro UVP: Fernseher, Smart-TV, Direct Full Array, Neural Quantum Prozessor 4K, Real Depth Enhancer. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2024 11:55 Uhr

Hisense 65E7KQ Pro (65 Zoll) Statt 1.024,80 Euro: 4K-QLED-Fernseher mit Smart-TV, HDR, Dolby Vision IQ, 144 Hz (VRR), HDMI 2.1, Triple Tuner und Dolby Atmos. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2024 12:13 Uhr

PC & Speicher

Lazci Powerbank (20000mAh) Statt 79,99 Euro UVP: Externer Handyakku 22,5W mit USB-C Input & Output, PD 3.0 QC 4.0. Coupon aktivieren und 10 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.08.2024 08:10 Uhr

HP Laptop (15,6 Zoll) Statt 449 Euro UVP: Laptop mit AMD Athlon Gold 7220U, 8 GB DDR5 RAM, 256 GB SSD, AMD Radeon Grafik und Windows 11 Home. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2024 09:46 Uhr

HP Envy 6020e Statt 134,90 Euro UVP: Multifunktionsdrucker mit Scanner, Kopierer, WLAN und Airprint. Inklusive 6 Monate Instant Ink. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2024 13:40 Uhr

Arzopa Portable Monitor (15,6 Zoll) Statt 123,75 Euro: Tragbarer Full-HD-Monitor mit zwei Lautsprechern und HDMI / USB-C-Anschluss. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2024 11:22 Uhr

SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C (128 GB) Statt 32,99 UVP: 2-in-1 Smartphone Speicher (150 MB/s, USB Type-C- und USB Type-A-Stecker, automatisches Backup, Mobiler Speicher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2024 11:56 Uhr

Audio & Lautsprecher

soundcore P20i True Wireless Earbuds Statt 39,99 Euro: Kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit 10-mm-Treiber, anpassbarem EQ, 30 Std. Spielzeit, IPX5 wasserfest, 2 Mikros mit KI. Coupon aktivieren und 3 Euro sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2024 12:52 Uhr

Sony WF-C500 Statt 99,90 Euro UVP: Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer, Earbuds mit IPX4 Rating und bis zu 20h Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2024 13:42 Uhr

Anker SoundCore 2 Statt 41,99 Euro UVP: Kabelloser Bluetooth-Lautsprecher mit dualen Bass-Treibern, 24h Akku und verbessertem IPX7 Wasserschutz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2024 13:51 Uhr

Haushalt & Smart Home

Reyke Smart Tag Pro (4er Pack) Statt 39,99 Euro UVP: Koffer-Tracker kompatibel mit Apple "Wo ist?"-App (nur iOS), Schlüsselfinder, IP67 wasserdicht. Coupon aktivieren und 20 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2024 12:07 Uhr

De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B Perfetto Statt 526 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit Milchaufschäumdüse für Cappuccino, mit Espresso Direktwahltasten und Drehregler, 2-Tassen-Funktion & 1,8 Liter Wassertank. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2024 03:27 Uhr

Philips FC9332/09 Statt 169,99 Euro UVP: Beutelloser Staubsauger mit 900 Watt, HEPA Filtrierung, Hartbodenbürste und automatischer Leeren-Funktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2024 12:49 Uhr

Brüder Mannesmann Werkzeugbox – 155 teilig Statt 79,92 Euro: Die stabile Werkzeugbox ist mit 155 Teilen der perfekte Begleiter für Hobby- und Heimwerker. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.08.2024 13:03 Uhr

Black Friday 2024 in Deutschland: Welche Angebote wird es geben?

Während es sich beim Prime Day um ein Amazon-exklusives Event handelt, mischen am Black Friday alle Händler mit. Dadurch ergibt sich nicht nur eine extrem hohe Angebotsdichte, sondern auch -vielfalt. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass bei unseren Lesern und Leserinnen vor allem diese Angebote beliebt sind – und sie werden bestimmt in ähnlicher Form auch am Black Friday und Cyber Monday 2024 in Deutschland wiederkehren:

Wie bereite ich mich auf den Black Friday bei Amazon vor?

6 essenzielle Tipps für Black-Friday-Schnäppchen Abonniere uns

auf YouTube

Um optimal vorbereitet in die Rabattschlacht zu ziehen und das maximale Sparpotential auszuschöpfen, solltet ihr folgende Dinge tun:

Nicht-Mitglieder bei Amazon Prime sollten den Gratis-Monat (hier anmelden) kurz vor Event-Start nutzen. Legt euch vorab Wunschlisten mit Produkten an, die ihr kaufen wollt und installiert die Amazon-App. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald euer Wunschprodukt am Black Friday günstiger zu haben ist. Amazon-Angebote, die in Kürze starten, können beobachtet werden. Auch dann bekommt ihr eine Push-Benachrichtigung, sobald es losgeht. Power-Shopper können sich zudem den Amazon Assistant installieren. Das ist eine Erweiterung für euren Browser, die euch dabei hilft, Angebote zu finden. Wichtiger Tipp: Preise vergleichen lohnt sich, ist aber auch anstrengend. Ihr könnt euch die Mühe sparen, indem ihr regelmäßig bei den GIGA Deals reinschaut. Wir berichten nur über Black-Friday-Schnäppchen, die konkurrenzlos günstig sind. Falls ihr doch selbst Preise vergleichen wollt: Erst das Produkt in den Warenkorb legen, dann bei idealo, Geizhals und Co. reinschauen. Ansonsten ist der Artikel ausverkauft, bevor ihr erfahren habt, ob es überhaupt ein Schnäppchen war. Generell gilt: Tagesdeals sind interessanter als Blitzdeals, aber auch Tagesangebote können innerhalb weniger Minuten ausverkauft sein! Vor allem heißbegehrte Konsolen-Bundles waren in der Vergangenheit in Windeseile vergriffen. Clevere Schnäppchenjäger wissen, dass die besten Angebote unter den Amazon Warehouse Deals zu finden sind. Am Black Friday gibt's nochmal bis zu 30 Prozent Rabatt auf die ohnehin schon reduzierten Versandrückläufer. Ein Reinschauen lohnt sich also, aber ihr solltet zügig zuschlagen, denn bei den Deals im Amazon Warehouse handelt es sich um Einzelstücke. Was weg ist, ist weg.