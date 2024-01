Amazon Prime: Alle Kosten & Vorteile im Überblick

Wer bei Amazon kostenlosen Versand haben oder viele Videos von Prime-Video kostenlos anschauen möchte, kann das Amazon-Prime-Abo abschließen. Wie teuer das ist und welche Vorteile ein Prime-Abo hat, erklären wir euch hier.

Amazon Prime Facts

Indirekte Preiserhöhung: Amazon Prime wird ab 05.02.2024 teurer

Ab dem 5.2.2024 zeigt Amazon auch Werbung zwischen seinen Prime-Videos an. Die Preise dafür bleiben wie bisher. Wer allerdings weiterhin keine Werbung sehen will, soll zusätzlich 2,99 Euro pro Monat zahlen. Die Anmeldung dafür erfolgt hier. Im Jahr würden das zusätzliche 35,88 Euro ergeben, die auf die Prime-Kosten gezählt werden. Bei einem Jahres-Abo zu 89,90 Euro wären das dann insgesamt 125,78 Euro für ein Prime-Abo ohne Werbung. Vermutlich wird Amazon die Preise noch etwas anpassen und „runder“ gestalten. Wie sich die Preiserhöhung auf Prime-Studentenmitgliedschaften auswirken werden, wissen wir noch nicht. Wer die zusätzlichen Kosten nicht will, kann sein Abo weiterlaufen lassen und die Werbung ertragen. Alternativ könnt ihr euer Amazon-Prime-Abo auch kündigen, wenn ihr die Prime-Dienste sowieso kaum nutzt:

Preise von Amazon Prime bis zum 04.02.2024

Für reguläre Prime-Kunden in Deutschland und Österreich:

8,99 Euro pro Monat oder

89,90 Euro pro Jahr

Für Studenten in Deutschland und Österreich:

4,49 Euro pro Monat oder

44,90 Euro pro Jahr

Das waren die Kosten für Amazon-Prime bis zum 04.02.2024. (Bildquelle: GIGA)

Quelle: Amazon

Für wen lohnt sich Amazon Prime?

Amazon Prime lohnt sich vor allem für Leute, die viel bei Amazon bestellen oder per Prime-Video viele Serien und Filme kostenlos anschauen möchten. Auch wenn ihr ein Alexa-Gerät zuhause habt, die auf Amazon-Music zugreift, lohnt sich das Prime-Abo. Wer derzeit noch kein Abo hat, kann Amazon Prime zunächst 30 Tage kostenlos testen. Danach könnt ihr es jederzeit kündigen. Wird die Probe-Mitgliedschaft innerhalb des Gratis-Zeitraums gekündigt, kann man den Premium-Versand bis zum Abschluss der 30 Tage nutzen. Die genauen Kosten und Vorteile der Amazon-Prime-Mitgliedschaft seht ihr in unserer Tabelle. Bedenkt aber, dass die Preise ab dem 05.02.2024 steigen werden, wie oben erwähnt.

Prime Video Prime Monatsabo Prime Jahresabo Gratis-Premiumversand x ✔ ✔ Prime Video: Kostenlose Filme und Serien mit ✔ ✔ ✔ Prime Music: Über 2 Millionen Songs kostenlos hören x ✔ ✔ Prime Gaming: Kostenlose Spieleinhalte x ✔ ✔ Prime Fotos: Unbegrenzter Fotospeicherplatz x ✔ ✔ Prime Wardrobe: Kleidung 7 Tage zu Hause testen und erst dann zahlen x ✔ ✔ Prime Reading: Jeden Monat ein E-Book aus der Kindle-Leihbücherei lesen x ✔ ✔ Exklusive Blitzangebote für Prime-Mitglieder x ✔ ✔ Kosten 8,99 Euro/Monat 8,99 Euro/Monat 89,90 Euro/Jahr

Vergleichs-Rechnung

Ein Amazon-Prime-Abo kostet 89,90 Euro pro Jahr . Umgerechnet würde das 7,49 Euro pro Monat entsprechen.

. Umgerechnet würde das 7,49 Euro pro Monat entsprechen. Es gibt zwar auch ein offizielles Monatsabo, allerdings ist das im Vergleich etwas teurer uns kostet 8,99 Euro pro Monat . Umgerechnet entspricht das auf das ganze Jahr gerechnet 107,88 Euro.

. Umgerechnet entspricht das auf das ganze Jahr gerechnet 107,88 Euro. Wenn ihr also gleich das Jahresabo abschließt, bezahlt ihr pro Jahr 17,98 Euro weniger für die Amazon-Prime-Mitgliedschaft als bei der monatlichen Zahlung.

Bemerkt ihr auf eurem Konto eine Abbuchung durch Amazon EU S.A.R.L., ist das sehr wahrscheinlich die Jahres- beziehungsweise Monatsgebühr für Amazon-Prime.

Günstiger für Studenten und Azubis

Studenten und Azubis (in erster Berufsausbildung) können Amazon Prime 6 Monate lang kostenlos nutzen. Danach kostet das Jahresabo nur 44,90 Euro pro Jahr. Das ganze nennt sich „Prime Student“ und ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein.

Mit diesen Tricks kommt ihr auf eure Amazon-Prime-Kosten:

Vergangene Amazon-Prime-Preisverhöhungen

Ab dem 15. September 2022 kostete „Amazon Prime“ monatlich 8,99 Euro oder jährlich 89,90 Euro.

Vorher kostete „Amazon Prime“ monatlich 7,99 Euro oder jährlich 69 Euro.

Auch für Studenten wurde es teurer:

„Amazon Prime Student“ kostete ab dem 15. September 2022 monatlich 4,49 Euro oder jährlich 44,90 Euro.

Davor waren es monatlich 3,99 Euro oder jährlich 34 Euro.

