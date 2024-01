Nur bei Netflix: Nicht nur Action-Fans fiebern dem 12. Januar entgegen

Eigentlich hätte dieser Film schon im August veröffentlicht werden sollen, doch daraus wurde nichts. Jetzt aber fiebern Abonnentinnen und Abonnenten von Netflix dem 12. Januar 2024 entgegen, denn dann kommt mit „Lift“ ein echter Action-Hammer zum Streaming-Dienst. Doch allein Action macht nicht glücklich, wie ein Blick auf den Hauptdarsteller beweist.

Netflix Facts

Nicht erst seit „Haus des Geldes“ lieben nicht wenige Menschen unterhaltsame Heist-Movies. Um exakt einen solchen Überfall geht es auch in „Lift“. Doch der soll, wie der Name schon suggeriert, in 10.000 Metern Höhe und somit einem Flugzeug vonstattengehen.

Kevin Hart als Meisterdieb – nur bei Netflix zu sehen

Klingt cool und verspricht jede Menge Action. Hauptdarsteller Kevin Hart wiederum steht für Komik, insofern darf in „Lift“ auch gelacht werden. Zu sehen sein wird der Film ab dem 12. Januar auf Netflix (bei Netflix ansehen).

Der Trailer vermittelt schon mal einen guten Eindruck und setzt die Erwartungshaltung entsprechend hoch an:

Lift - Trailer Deutsch

Noch kann nicht gesagt werden, ob Netflix mit „Lift“ tatsächlich einen Hit landen wird. Allerdings spricht so einiges dafür. Nicht nur Kevin Hart ist wohl ein Garant dafür, vor allem der erfahrene Regisseur F. Gary Gray steht für sehenswerte Action und inszenierte in seiner Vergangenheit beispielsweise Filme wie „The Italian Job – Jagd auf Millionen“, „Fast & Furious 8“ und zuletzt „Men in Black: International“.

Premiere war bereits für letztes Jahr vorgesehen

Eigentlich sollte der Film bereits am 25. August 2023 bei Netflix starten, doch die Streiks der Schauspieler und Drehbuchautoren machten eine Verschiebung auf den 12. Januar am Ende notwendig.

Noch gibt es keine Kritiken bei Rotten Tomatoes und auch keine IMDb-Bewertung zu „Lift“. Entsprechende Einträge werden wohl erst nach der Premiere in einigen Tagen eintreffen. Bis dahin müssen wir uns also mit der abschließenden Beurteilung noch gedulden. Immerhin, der Trailer schaut unterhaltsam aus.