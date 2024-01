Wachablösung an der Spitze: Netflix verliert bisher besten Film

Zigtausende Filme warten bei Netflix darauf, von euch gesehen zu werden. Doch nur einer davon ist wirklich der beste Spielfilm. Dies sagen nicht wir, sondern die Nutzerinnen und Nutzer der IMDb (Internet Movie Database). Nun kam es aber zur Wachablösung, denn Netflix hat den bisher besten Film aller Zeiten abgeben müssen.

Netflix Facts

Originaler Artikel:

Viele haben ihn schon gesehen. Wer noch nicht das Vergnügen hatte, bei dem steht der Film auf der „Bucket List“ und einige wenige Menschen haben tatsächlich noch nie von ihm gehört.

„Die Verurteilten“ auf Netflix: Bester Film aller Zeiten

Mit einer IMDb-Bewertung von sagenhaften 9,3 von 10 maximalen Punkten und 2,7 Millionen abgegebenen Stimmen belegt der Film „Die Verurteilten“ (im Original „The Shawshank Redemption“) schon seit 2008 die Spitzenposition bei der Internet-Filmdatenbank. Kein Film ist besser (Quelle: IMDb). Deswegen kann auch kein Film derzeit auf Netflix besser sein, wo ihr „Die Verurteilten“ aktuell sehen könnt (bei Netflix ansehen).

Dabei war der Spielfilm aus dem Jahr 1994 von Frank Darabont mit Einnahmen von nicht mal 30 Millionen US-Dollar im Kino alles andere als ein großer Hit. Doch über die Jahre und im Heimkino wurde „Die Verurteilten“ zum Kult und spielte sich dort in die Herzen der Menschen.

Der Trailer des Meisterwerkes:

Die Verurteilten - Trailer - Englisch

Wer den Film nicht kennt und hört, dass er auf einer Kurzgeschichte von „Gruselmeister“ Stephen King basiert, der mag dies gar nicht glauben. Das Grauen versteckt sich zwar sehr wohl zwischen den Mauern des Gefängnisses von Shawshank. Doch steckt die Geschichte des zu Unrecht verurteilen Andy Dufresne und seiner Mitgefangenen voller Gefühl und Menschlichkeit, dass es einen zu Tränen rührt.

In der Tat, „Die Verurteilten“ gehört zum Besten, was Film hervorbringen kann, und ist absolutes Pflichtprogramm. Das ganze Ensemble, angeführt von Tim Robbins als Andy Dufresne und Morgan Freeman als „Red“, liefert ab und spielt triumphal auf.

Kurzum: ein Film, den ihr gesehen haben müsst – gerne auch ein zweites oder drittes Mal. Bei Netflix habt ihr nun Gelegenheit dazu.

Serien-Tipp: Tim Robbins auf Apple TV+

Übrigens: Tim Robbins könnt ihr auch in einem aktuellen und angesagten Projekt sehen. So war „Silo“ auf Apple TV+ im Sommer eine der meistgestreamten Serien in den USA. Glücklicherweise in der deutschen Version mit Robbins bekanntem Synchronsprecher Tobias Meister, der dem US-Schauspieler schon in „Die Verurteilten“ seine Stimme lieh.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.