Wer den neuesten Serien-Hit „Silo“ sehen möchte, der wird weder bei Netflix, Disney+ noch bei Amazon fündig. Stattdessen sicherte sich Apple TV+ die Rechte an der Star-besetzten Dystopie. Die kommt richtig gut an bei Kritikern und Zuschauern.

Apple Facts

Ab Freitag, dem 5. Mai, startet bei Apple TV+ die vielversprechende Serie „Silo“. Die ersten beiden Episoden stehen zum Start zur Verfügung, acht weitere folgen jeweils wöchentlich. Das Finale der ersten Staffel wird am 30. Juni veröffentlicht („Silo“ bei Apple TV+ ansehen).

„Silo“ ab sofort bei Apple TV+ statt bei Netflix und Co.

Damit sichert sich Apple einen echten Hit, die Konkurrenz von Netflix, Disney+ oder Amazon geht dagegen leer aus. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Romanreihe. Die Filmrechte lagen ursprünglich mal bei Fox, doch durch den Verkauf an Disney kam es nicht zu einer Umsetzung. Statt eines Films sollte dann eine Serie für AMC („The Walking Dead“) entwickelt werden. Letztlich wechselte „Silo“ vor zwei Jahren zu Apple TV+.

Die grundlegende Story von „Silo“ sei an dieser Stelle nur kurz umrissen. In einer dystopischen Zukunft lebt eine Gemeinschaft von Menschen in einem riesigen Silo, Hunderte von Stockwerken tief unter der Erde. Die Welt „da oben“ ist vergiftet, „unten“ existiert eine Gesellschaft voller Vorschriften und Gesetze.

Schon der Blick in den Trailer lohnt:

Silo – Trailer (Apple TV+)

Die Besetzung ist vielversprechend. Mit an Bord unter anderem Rebecca Ferguson (Mission: Impossible – Fallout, Dune), David Oyelowo (Planet der Affen: Prevolution, Jack Reacher) und Hollywood-Veteran Tim Robbins.

Wissenswert: Robbins spielte 2008 in „City of Ember“, auch dort ist die Menschheit gezwungen, unter der Erde zu leben. Die Parallelen zu „Silo“ sind also deutlich erkennbar.

Ein neuer Hit: Kritiker sind von der Serie überzeugt

Die Serie startet bereits mit hervorragenden Kritiken. Bei der IMDb reicht es aus dem Stand für eine Bewertung von 8,7 Punkten. Die Profis bei Rotten Tomatoes sind nahezu verzückt – 95 Prozent Zustimmung sind eine deutliche Ansage.

Nur eine lobende Stimme sei kurz herausgegriffen, so schreibt beispielsweise Richard Lawson von Vanity Fair (übersetzt): „Silo ist auch so schon fesselnd genug. Die Serie ist eine Meisterleistung des Produktionsdesigns und wird von Ferguson gekonnt in Szene gesetzt, die mit dieser Serie und Dune die neue Königin der Science-Fiction sein könnte.“

Kleiner Tipp: Wer Apple TV+ kostenlos nutzen möchte, der kann sich aktuell wieder mal bei Mediamarkt und Saturn 3 kostenfreie Testmonate für den Streaming-Dienst sichern (bei Media-Saturn anschauen). Die Einlösung funktioniert hin und wieder sogar bei Kunden, die Apple TV+ bereits in der Vergangenheit mal im Probe-Abo hatten. Kommt aber letztlich immer auf einen Versuch an.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.