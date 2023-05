Mit „Amazon Music“ bekommt man Zugang zur weiten Welt der Musik. Bei den meisten Liedern kann man sich den Songtext anzeigen lassen und mitlesen oder live mitsingen.

Die Lyrics sind in den „Amazon Music“-Apps auf Android und iOS, Kindle sowie in der Desktop-Version des Musikstreaming-Services verfügbar.

Amazon Music: Lyrics einblenden (Prime & Unlimtied)

So könnt ihr die Liedertexte in Amazon Music anzeigen lassen:

Gebt einen gewünschten Titel wieder. Wird der Songtext zum gewählten Lied in der Datenbank gefunden, findet sich ein Button mit der entsprechenden Markierung „Songtext“ auf dem Bildschirm. Drückt auf die Option. Im Fenster der aktuellen Wiedergabe wird nun der Songtext angezeigt. So könnt ihr nun bei euren Lieblings-Hits mitsingen oder bekommt die Antwort auf die Frage, was ihr da inhaltlich aktuell eigentlich hört. Der Text wird nicht komplett auf dem Bildschirm dargestellt, sondern läuft parallel mit der Wiedergabe mit. Drückt auf den Bildschirm, um einen größeren Textausschnitt angezeigt zu bekommen. Hier könnt ihr euch durch den Songtext scrollen.

Amazon Music zeigt Texte zu Liedern an

Hört ihr Musik mit dem Fire-TV-Gerät, findet ihr die Texte in der „X-Ray Lyrics“-Option. Drückt dafür auf die Schaltfläche in der rechten unteren Ecke der Amazon-Music-App. Sucht dort die aktuelle Wiedergabe heraus. Hier findet ihr einen Pfeil nach rechts (>), über den ihr die Vollbildansicht der Music-App öffnet. Hier wird der Songtext für die aktuelle Wiedergabe eingeblendet. Man kann die Texte dort allerdings nicht ausblenden. Es gibt in Amazon Music auch keine Lösung, um Liedtexte aus dem englischen und anderen Sprachen direkt ins Deutsche übersetzen zu lassen.

Durch das Antippen einer bestimmten Textpassage ist es möglich, direkt zu der entsprechenden Stelle im Lied zu springen. Für einige Lieder ist kein Text bei Amazon Music eingetragen.

Die Liedertexte sind sowohl in der kostenlosen „Amazon Prime“-Variante von „Amazon Music“ als auch in der erweiterten Musikbibliothek von „Amazon Music Unlimited“ verfügbar. Wer sich einen Einblick in das Angebot von Amazon-Prime-Music verschaffen will, kann Amazon Prime im ersten Monat gratis testen.

An anderer Stelle zeigen wir euch, wie sich Amazon Music Unlimited gegen Spotity schlägt und wie man Amazon Music offline nutzen kann.

