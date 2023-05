Netflix nimmt nicht nur neue Filme und Serien ins Programm auf, alte Inhalte werden nach einer gewissen Zeit auch wieder gestrichen. Auf das spannende Filmdrama 21 müssen Netflix-Kunden bald verzichten. Bis zum 14. Mai steht der Film aber noch zur Verfügung.

Netflix Facts

Netflix nimmt 21 aus dem Programm

Der Countdown läuft, am 14 Mai ist Stichtag. An diesem Datum schmeißt Netflix den bekannten Hollywood-Film 21 raus. Wer das Filmdrama mit Kevin Spacey, Jim Sturgess und Laurence Fishburne in den Hauptrollen noch schauen will, sollte sich also sputen. Das US-amerikanische Filmdrama erschien vor rund 15 Jahren, bietet aber auch heute noch knapp zwei Stunden solide Popcorn-Unterhaltung.

Der Film dreht sich um den MIT-Studenten Ben Campbell, der zusammen mit einigen Kommilitonen und ihrem Mathematikprofessor ein System erarbeitet, um in Casinos in Las Vegas beim Black Jack so richtig abzuräumen. Die Gruppe arbeitet geschickt zusammen, um den wachsamen Augen der Sicherheitsbeauftragten des Casinos zu entgehen. Doch es kommt, wie es kommen muss: Irgendwann reißt ihre Glückssträhne ab, was harte Konsequenzen nach sich zieht. Mehr wollen wir zur Handlung als Spoiler-Gründen nicht verraten.

Schaut euch erste Szenen aus 21 im Rahmen des offiziellen Trailers an:

21 – offizieller Trailer

IMDb-Wertung: 6,8 / 10 Punkten

Audience-Score auf Rotten Tomatoes: 66 Prozent

Ist 21 auf anderen Streaming-Diensten verfügbar?

Tatsächlich ist 21 aktuell nur im Abo von Netflix und MagentaTV inkludiert. Wer will, kann sich den Film jedoch jederzeit über Amazon Prime Video, Apple TV, Sky, Google Play und Co. leihen oder kaufen.

21 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.05.2023 13:26 Uhr

Gut zu wissen: Auch bei Amazon Prime Video fliegen demnächst zwei Filmtipps raus:

Bei Amazon kostet die Leihe von 21 in SD 2,99 Euro, die HD-Variante schlägt mit 3,98 Euro zu Buche. Wer den Film dauerhaft in seiner digitalen Filmbibliothek haben möchte, muss 7,99 Euro für die SD-Version und 9,99 Euro für die HD-Version berappen.