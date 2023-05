Die legendäre Science-Fiction-Serie Babylon 5 kehrt nach 25 Jahren zurück. Der ursprüngliche Schöpfer der Serie hat das Drehbuch für die Neuauflage geschrieben. Das Comeback der Kult-Serie kommt aber anders als gedacht.

Babylon 5: Comeback als Animationsfilm

Fans der Science-Fiction-Serie Babylon 5 aus den 1990er-Jahren dürfen sich freuen: Wie der Serienschöpfer J. Michael Straczynski selbst bestätigt, steht eine Rückkehr des Klassikers an. Im Gegensatz zu früher soll es sich aber nicht um eine Serie, sondern um einen Animationsfilm handeln. Diesen versteht Straczynski als „Liebesbrief an die Fans“ von Babylon 5.

Fest steht, dass der Film von Warner Bros. Animation und WB Home Entertainment produziert wird und bereits fertig gedreht wurde. Um das Drehbuch hat sich Straczynski selbst gekümmert. Fans dürfen sich auf einen klassischen Babylon-5-Film freuen, der „laut, herzlich, nonstop“ Spaß macht.

Einige nicht ganz unwichtige Details wurden bei der Ankündigung des Comebacks allerdings noch nicht verraten. So wissen wir zum Beispiel nicht, wie der Film heißen wird. Auch ist noch unklar, wann er veröffentlicht wird. Das soll erst in ein paar Tagen bekannt gegeben werden (Quelle: J. Michael Straczynski bei Twitter). Lange dürfte der Film aber nicht mehr in der Schublade liegen.

Ebenfalls noch nicht geklärt ist die Frage, ob die Schauspieler der Serie zumindest als Stimmen der animierten Charaktere wieder mit von der Partie sein werden.

Babylon 5: Fünf Staffeln, fünf Filme

Die Serie Babylon 5 umfasste fünf Staffeln mit insgesamt 110 Episoden und lief von 1993 bis 1998. In Deutschland war die Serie auf ProSieben zu sehen. Es folgten insgesamt fünf Fernsehfilme. Im Gegensatz zu Babylon 5 war das als Spin-off geplante Crusade kein Erfolg. Nach nur 13 Episoden wurde die Ausstrahlung noch vor der ersten Folge eingestellt.

