Nach einer Pause von mehr als zwei Jahrzehnten hat sich die ehemalige Grunge-Band Dogstar mit Schauspieler Keanu Reeves wieder zusammengefunden und kündigt neue Musik an.

John-Wick-Star Keanu Reeves wagt musikalisches Comeback

Nach einer langen Pause kündigt die Band Dogstar an, in diesem Sommer neue Musik zu veröffentlichen. Die Neuigkeiten wurden auf Instagram bekannt gemacht, wo sie seit der Einrichtung eines Kontos im letzten Sommer Updates ihrer Zeit im Studio gepostet haben (Quelle: Instagram).

Gegründet wurde die Band in den frühen 1990er-Jahren, und trotz seines Erfolges des Schauspielers blieb Reeves seiner Leidenschaft für die Musik treu und tourte mit Dogstar bis in die frühen 2000er.

Mit dem kommenden Album der Band versprechen die Mitglieder „die befriedigendste und bedeutungsvollste Ladung von Songs“, die sie je gemacht hätten. Auf Instagram erhalten die Mitglieder eine überwältigend positive Resonanz – Fans sind vor allem von der Aussicht auf mögliche Live-Auftritte begeistert. Es wird spannend werden zu sehen, ob die Band an den ehemaligen Erfolg anknüpfen kann.

Was hat Keanu Reeves in den letzten Jahren getrieben?

In den vergangenen Jahren hat sich Reeves vor allem der Schauspielerei gewidmet. Er spielt nicht nur die Hauptrolle in John Wick 4, auch weitere Projekte sind in Arbeit. Neben der Musik und der Schauspielerei hat er außerdem eine Schwäche für Videospiele. Das brachte ihm in der Vergangenheit die spannende Rolle von Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077 ein.

Ihr kennt Johnny Silverhand noch nicht? Im Trailer erfahrt ihr mehr über ihn:

Cyberpunk 2077 — Offizieller Trailer — Johnny Silverhand

Laut der Geschichte der Figur wurde diese im Jahr 1988 als Robert John Linder geboren. Dieser war nicht nur ein einflussreicher Rocker, sondern auch Leadsänger der Band Samurai, bevor sie sich im Jahr 2008 auflöste – einige Parallelen zu Keanu Reeves.