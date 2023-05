Unzweifelhaft gehört „E. T. – Der Außerirdische“ zu den Kultfilmen der 80er-Jahre. Es ist einer der bekanntesten und besten Filme des Meisterregisseurs Steven Spielberg. Doch später machte der Filmemacher einen Riesenfehler.

Die älteren Leser werden sich vielleicht noch erinnern. Vor über 40 Jahren, am 9. Dezember 1982, kam „E. T. – Der Außerirdische“ in die deutschen Kinos und wurde ein Mega-Erfolg. Noch heute gehört der Science-Fiction-Film zu den kommerziell erfolgreichsten Spielfilmen aller Zeiten.

E. T. – Der Außerirdische: Neufassung war absolut unnötig

Zwanzig Jahre später erschien eine überarbeitete Neufassung in den Kinos und später auf DVD. Neben neuen Spezialeffekten tauschte Spielberg darin auch ein ganz bestimmtes Element aus. Statt Schusswaffen hatten die Sicherheitsbeamten plötzlich Funkgeräte in den Händen. Spielberg empfand den Einsatz von Waffen gegenüber Kindern nun als unglaubwürdig.

Mittlerweile bereut er diese Korrekturen und sieht sie als Fehler an. Erst kürzlich wieder gab Spielberg diesen Fauxpas in der Öffentlichkeit zu. So geschehen auf dem „Time 100 Summit“ des gleichnamigen Magazins (Quelle: Deadline).

Spielberg gesteht seinen Fehler reumütig ein und kommentiert das Herausschneiden von Waffen aus dem Film wie folgt: „Das war ein Fehler. Ich hätte das nie tun sollen.“ Den Grund dafür liefert der Regisseur gleich nach: „E. T. ist ein Produkt seiner Zeit. Kein Film sollte durch die Brille, durch die wir heute schauen, überarbeitet werden – weder freiwillig noch erzwungen.“

Eine Erkenntnis, die aber erst mit der Zeit reifte: „Die Jahre vergingen und ich änderte meine eigenen Ansichten. Ich hätte mich nie in die Archivierung meiner eigenen Arbeit einmischen sollen, und ich empfehle niemandem, das zu tun.“

Schon gesehen? Vor einigen Jahren kam es zur kurzen Rückkehr von E. T.:

E.T. A Holiday Reunion – Werbung

Ergo: Regisseure neigen am Ende wohl dazu, die Dinge eher zu „verschlimmbessern“. Schon sein Kollege und Freund George Lucas kann davon ein Lied singen. Auch seine Neufassung der ursprünglichen Star-Wars-Trilogie musste in den 90er-Jahren mächtig Kritik einstecken. Manchmal sollte man die Klassiker einfach Klassiker sein lassen und sich nicht daran vergreifen.

Mittlerweile wurde übrigens Spielbergs Fehler korrigiert und so bekommt ihr unter anderem aktuell bei Amazon Prime Video „E. T. – Der Außerirdische" so zu sehen, wie er ursprünglich gedacht war – Schusswaffen wieder inklusive.

