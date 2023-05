Seid ihr auf der Suche nach neuen Streaming-Geheimtipps? Bei Amazon Prime Video werdet ihr fündig, denn dort gibt es ab sofort alle beiden Staffeln eines besonderen „Serien-Bonbons“ mit Frasier-Star Kelsey Grammer zu sehen.

In den 90er-Jahren gab es jede Menge guter Sitcoms. Ein absoluter Mega-Hit war dabei neben „Friends“ sicherlich auch „Frasier“ – lief von 1993 bis 2004 in 11 ganzen Staffeln. Doch was machte der titelgebende Serien-Star Kelsey Grammer eigentlich danach?

Ab sofort bei Amazon: „Boss“ mit Kelsey Grammer

Unter anderem die Politik-Dramaserie „Boss“. Die schaffte es zwar zwischen 2011 und 2012 nur auf zwei Staffeln mit insgesamt 18 Episoden, doch die hinterließen bei der Kritik übereinstimmend ein sehr gutes Bild. Ab sofort könnt ihr diesen Serien-Geheimtipp bei Amazon Prime Video ohne Aufpreis sehen. Alle beiden Staffeln stehen zur Verfügung, allerdings nur in deutscher Sprache, nicht im Original (bei Amazon Prime Video ansehen).

In „Boss“ spielt Grammer den Chicagoer Bürgermeister Tom Kane, der ist alles andere als zimperlich und versteckt doch ein großes Geheimnis. Wer „Frasier“ mochte, muss sich hier etwas umstellen, denn Grammer zeigt sich hier wunderbar von seiner dunklen, ernsten Seite.

Der Trailer vermittelt einen guten ersten Eindruck:

„Boss“ mit Kelsey Grammer – Trailer

In Deutschland wurde die Serie vor zehn Jahren beim ehemaligen Pay-TV-Sender „Fox“ ausgestrahlt. Jetzt allerdings könnt ihr sie auch direkt bei Amazon Prime Video sehen.

Gute Kritiken und mehr

Mit einer IMDb-Bewertung von 8,1 von maximal 10 Punkten lohnt sich dies auch. Ähnlich gut die Einschätzung bei Rotten Tomatoes. Die Profi-Kritiker vergeben 81 Prozent, die Zuschauer gar 94 Prozent.

Im Resümee ließt sich dies dann so (übersetzt): „Kelsey Grammer allein ist schon ein guter Grund, sich Boss anzusehen, aber auch der Rest der hochkarätigen Nebenfiguren, die alle auf faszinierende Weise ineinander verstrickt sind, hält die Aufmerksamkeit des Zuschauers wach.“

So viel Schauspielkunst wurde 2012 dann auch ausgezeichnet und Grammer bekam für seine Rolle einen wohlverdienten Golden Globe Award in der Kategorie „Bester Serien-Hauptdarsteller – Drama“.

