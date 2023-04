Die Übersicht der meisten Streamingdienste lässt nach wie vor zu wünschen übrig – so auch bei Netflix. Der Dienst enthält seinen Nutzern aber auch einige besondere Film- und Serienkategorien vor. Welche geheimen Netflix-Codes es gibt und wie ihr sie zu eurem Übersichts-Vorteil nutzen könnt, erklären wir hier.

Netflix Facts

In folgendem Video zeigen wir euch, wie das mit den Netflix-Codes genau funktioniert. Weitere Beispiele und eine ausführliche Anleitung findet ihr im unten stehenden Text.

TECH.tipp: Geheime Netflix-Kategorien finden Abonniere uns

auf YouTube

Versteckte Film- und Serienkategorien

Wir haben euch in folgender Tabelle einige der interessantesten geheimen Kategorien und deren ID zusammengetragen:

GENRE/ID Filmkategorie Action 77232 Asiatische Actionfilme 2125 Militär-Action 10118 Comic- und Superheldenfilme 7700 Western Anime 2729 Science-Fiction 10695 Horror-Anime 11146 Fantasy-Anime Kinder & Familie 6796 Filme (0 bis 2 Jahre) 6218 Filme (2 bis 4 Jahre) 5455 Filme (5 bis 7 Jahre) 561 Filme (8 bis 10 Jahre) 6962 Filme (11 bis 12 Jahre) 67673 Disney Komödien 869 Düstere Komödien 26 Mockumentarys 2700 Politische Komödien 11881 Animationsfilme für Erwachsene Horrorfilme 8195 B-Horrorfilme 6895 Monster und Keaturen 8646 Schlitzer- und Serienmörderfilme 42023 Übernatürliche Horrorfilme SciFi & Fantasy 3327 Alien-Science-Fiction 3916 Science-Fiction-Dramen 47147 Sci-Fi- und Fantasy-Klassiker Thriller 10504 Politische Thriller 31851 Gangsterfilme 972 Sinnliche Thriller Romanzen 36103 Schräge Liebesfilme 31273 Romantische Klassiker 9916 Romantische Independent-Filme 35800 Sinnliche romantische Filme

Auch hinter der Netflix-ID 666 findet sich eine Kategorie (Bildquelle: GIGA)

Was sind die geheimen Netflix-Codes?

Zwar kann man bei Netflix die Filme und Serien in bestimmte Überkategorien anzeigen lassen, die Übersicht ist aber trotzdem nicht gerade ideal. So gibt es beispielsweise die Genres Horror, Komödie, Krimi, Sci-Fi und Fantasy. Wirklich feinkörnig kann man die Inhalte von Netflix allerdings nicht filtern.

Bildquelle: GIGA

Netflix besitzt jedoch viel mehr Unterkategorien, als es auf den ersten Blick den Anschein macht. Die Kategorien kann man mit den geheimen Netflix-Codes über die URL erreichen. Die Kategorien-URLs sehen dabei wie folgt aus:

http://www.netflix.com/browse/genre/ID

ID steht dabei für einen der Codes, hinter dem sich die jeweilige versteckte Kategorien-Ansicht verbirgt. Die bekannten Codes reichen dabei von 2 „Scary Cult Movies from the 1980s“ bis 81.671.725 „Netflix 29th Annual SAG Awards Collection“. Nicht hinter jeder Zahlenkombination steckt jedoch eine Kategorie und nicht in jeder Kategorie sind aktuell Filme und Serien auf Netflix verfügbar. Aktuell gibt es wohl knapp über 36.000 geheime Kategorien (Quelle: Netflix).

Dass ihr per Zufall auf eine mehrstellige ID kommt, hinter der sich wirklich eine Film- oder Serienkategorie befindet, ist eher unwahrscheinlich. Das Internet wäre natürlich nicht das Internet, wenn sich nicht jemand bereits die Mühe gemacht hätte, eine ganze Menge der Netflix-Codes zu notieren. So findet ihr bei What's on Netflix über 4.000 der versteckten Kategorien.

Wie schaust du Filme & Serien?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.