Netflix schwingt die Nostalgie-Keule und bringt einen 13 Jahre alten Gaming-Kultfilm zurück. Es handelt sich um Scott Pilgrim, der diesmal jedoch in Form einer Anime-Serie auftreten wird. Dabei sind viele bekannte Namen und sogar zwei Marvel-Stars.

Scott Pilgrim als Anime: Netflix hat großen Plan

Vor etwa 13 Jahren kam Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt ins Kino. Die Geschichte rund um einen jungen Musiker, der die fiesen Ex-Lover seiner Geliebten bekämpfen muss, hat seitdem viele Fans gefunden und genießt einen Kultstatus. Jetzt hat Netflix das große Comeback in Form einer Animeserie angekündigt.

Trotz des neuen Looks richtet sich das Projekt ganz klar an die Fans des Films. Alle Schauspieler und Schauspielerinnen schlüpfen erneut in ihre Rollen. Das fängt an mit Michael Cera als Titelheld Scott Pilgrim und Mary Elizabeth Winstead als Ramona. Auch Chris Evans und Brie Larson sind als Lucas Lee und Envy Adams wieder mit dabei. Beide sind durch ihre Filme im Marvel-Universum inzwischen weltberühmt.

Netflix hat bereits einen kurzen Trailer für die Scott-Pilgrim-Serie veröffentlicht. Leider gibt es dort noch keinen Ausblick auf den Animationsstil. Ihr könnt allerdings nachsehen, welche Schauspieler den bunten Charakteren erneut ihre Stimmen leihen werden:

Anime-Comeback mit Regisseur Edgar Wright

Auch hinter den Kulissen gibt es einige bekannte Gesichter. Regisseur des Originalfilms Edgar Wright übernimmt die Rolle des Executive Producers. Bryan Lee O’Malley, der Schöpfer des Comics, auf dem Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt basiert, wird ebenfalls in führender Position mitwirken.

Über den tatsächlichen Inhalt ist dagegen noch nichts bekannt. In einem Tweet bleibt Wright kryptisch und schreibt, dass die Serie das Universum erweitern wird und sogar noch mehr. Auch ein Release-Datum ist bisher nicht bekannt (Quelle: Twitter).

Die letzten Jahre sind für Scott Pilgrim eine Zeit der Comebacks. So wurde inzwischen auch das 13 Jahre alte Scott Pilgrim vs. the World: The Game aus der Versenkung geholt und für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Da auch Film und Comic mit jeder Menge Gaming-Anspielungen glänzen, würden sich auch weitere Spieleumsetzungen perfekt anbieten.

Scott Pilgrim vs. The World: Launch-Trailer für die Complete Edition

