Bildquelle: Ubisoft

Im Rahmen der jüngsten „Ubisoft Forward“-Show fasste das Unternehmen zusammen, welche Spiele in den kommenden Monaten auf euch warten. Neben altbekannten Titeln kündigte Ubisoft auch neue Spiele an, so könnt ihr euch künftig auf Immortals Fenyx Rising, Prince of Persia Remake und Riders Republic freuen. Noch nie davon gehört? Das müssen wir ändern. Wir fassen die Show für euch zusammen.

Ubisoft Facts

Ubisoft Forward: Zahlreiche neue Trailer

Immortals Fenyx Rising

Ubisofts beliebtes „Open World“-Spiel Gods & Monsters hat überraschend einen neuen Namen erhalten: Immortals Fenyx Rising. Das Action-Adventure erinnert an The Legend of Zelda, allerdings zieht es euch hier in die griechische Götterwelt, in der ihr mithilfe von Bogen, Schwert und Icarus-Flügeln kämpft.

Neben epischen Kämpfen steht das Erforschen im Mittelpunkt und hin und wieder wird auch der Einsatz der grauen Zellen verlangt.

Immortals Fenyx Rising erscheint am 3. Dezember 2020 und kann bereits vorbestellt werden.

Wenn ihr mehr zum Spiel wissen möchtet, empfehlen wir euch die Vorschau von Spieletipps.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Fans haben es sich gewünscht und sie wurden erhört. Der Klassiker Prince of Persia: The Sands of Time aus dem Jahr 2003 erhält ein Remake. Erlebt das Abenteuer des Prinzen erneut oder zum ersten Mal und helft ihm, das Königreich vor dem verschlagenen Wesir zu retten.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake erscheint am 21. Januar 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X und Xbox One. Wenn ihr das Spiel vorbestellt, erhaltet ihr Zugriff auf das „Zurück zu den Ursprüngen“-Set, inklusive des Skin des Originalprinzen, einem Originalwaffen-Set und einem Klassikfilter, durch den ihr das Spiel wie früher erleben könnt.

Hyper Scape

Auf euch wartet eine Kronenjagd wie nie zuvor. Erledigt alle anderen Squads oder schnappt euch die Krone, um zu gewinnen. Alle Ausrüstungsstücke sind maximal kombiniert und die Gesundheit regeneriert sich schneller. Behält euer Squad bei einer schnell schrumpfenden Karte die Nerven?

Hyper Scape‚s Season 1 ist jetzt für PC, Xbox One und PlayStation 4 verfügbar.

Rainbow Six: Siege

Rainbow Six: Siege startete heute in eine neue Season und bringt einen alten bekannten wieder: Sam Fisher als Zero. Laut Ubisoft haben sie in die neue Season mehr investiert als je zuvor. Um das Wiedersehen mit Sam Fischer einzuläuten, veröffentlichte Ubisoft einen kurzen animierten Film.

Zusätzlich kündigte Ubisoft an, dass sie euch ein kostenloses Upgrade für die PlayStation 5 oder Xbox Series X schenken, wenn ihr das Spiel bereits für das Vorgängermodell besitzt.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game

Mit Scott Pilgrim vs. The World: The Game kehrt ein beliebtes 2D Beat ‚em up Spiel im Arkade-Stil zurück, inspiriert von der legendären Comicbuchreihe und dem Film Scott Pilgrim vs. The World.

Spielt euren Lieblingscharakter, steigert euch und lernt neue Fähigkeiten, schaltet geheime Items und Modi frei und gewinnt mächtige Verbündete, um Ramonas teuflische Ex-Lover zu besiegen.

Die Complete Edition beinhaltet das Remaster von Scott Pilgrim vs. The World: The Game und die originalen DLCs: The Knives Hau und Wallace Wells Add-Ons. Das Spiel erscheint Ende 2020.

Watch Dogs: Legion

Wir haben schon einiges über Watch Dogs: Legion erfahren und dazu gesehen, trotzdem ist es interessant, mehr zum Rekrutierungssystem zu erfahren – schließlich stellt dieses das Herzstück des Spiels dar. Ubisoft stellt euch neue Charaktere vor und gibt euch Tipps, damit ihr am Ende ein funktionierendes Team hinter euch stehen habt.

Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Aiden Pearce. Er steht er euch als komplett spielbarer Charakter zur Verfügung.

Watch Dogs: Legion erscheint am 29. Oktober 2020 auf Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, PC und Stadia und kann bereits vorbestellt werden:

Watch Dogs Legion - Standard Edition [PlayStation 5]

Riders Republic

Riders Republic war eine große Überraschung am Ende der „Ubisoft Forward“-Show. Wenn ihr Extremsportarten und rasante Multiplayer mögt, ist das Spiel genau das richtige für euch.

Trefft euch mit euren Freunden und fordert sie heraus, erlebt die wildeste Action, inklusive: Bike, Snowboard, Ski, Wingsuit und Rocket Wingsuit.

Auf euch warten große Maps mit verschiedenen Terrains, die alle auf existierenden Nationalparks in den USA basieren.

Riders Republic erscheint am 25. Februar 2021 und kann bereits vorbestellt werden.

Was sagt ihr zu den veröffentlichten Trailern? Ist etwas dabei, dass euer Interesse geweckt hat oder ist für euch nichts Gutes dabei? Schreibt es uns sehr gerne in die Facebook-Kommentare.