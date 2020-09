In Crash Bandicoot 4: It's About Time könnt ihr euch auf ein Wiedersehen mit vielen Kult-Charakteren freuen. Ein neues Gameplay-Video hat nun die Rückkehr einer Figur angekündigt, die zum ersten Mal in der Hauptreihe spielbar sein wird.

Mit Crash Bandicoot 4: It's About Time wird Studio Toys For Bob direkt an die Original-Trilogie des „Crash Bandicoot“-Franchises anschließen. In diesem Rahmen wird das Spiel selbstverständlich auch mit Crash, Coco, Neo Cortex und Dr. N. Tropy einige altbekannte Charaktere zurückbringen. Zusätzlich aber wird eine Figur auftreten, die ihren bisher größten Auftritt im allerersten Game hatte und innerhalb der Hauptreihe zum ersten Mal spielbar sein wird: Crashs alte Freundin Tawna.

„PlayStation Underground“-Video zeigt Tawna als spielbaren Charakter

In Crash Bandicoot 4: It's About Time werdet ihr während der Hautphandlung frei zwischen Crash und Coco wählen können. Zusätzlich dazu könnt ihr aber in sogenannten Timeline-Levels in die Haut anderer Charaktere schlüpfen: Dr. Neo Cortex, Dingodile und Tawna wurden als spielbare Figuren bestätigt. Im Gegensatz zu den anderen beiden war Tawna im „Crash Bandicoot“-Universum bislang eher seltener anzutreffen – und bis auf ihre beiden Auftritte in den Spin-Offs Crash Boom Bang und Crash Team Racing: Nitro-Fueled war sie bisher auch nicht als spielbarer Charakter in Erscheinung getreten.

Schaut euch hier den Gameplay-Reveal mit Tawna im Video an:

(Quelle: Youtube, PlayStation)

Dass ihr sie in einem Spiel der Hauptreihe steuern könnt, ist also das erste Mal und für diesen Anlass hat sie im Rahmen der Multiverse-Handlung auch direkt einen völlig neuen und ziemlich stylishen Look verpasst bekommen.

„Crash Bandicoot 4″-Demo nur für Vorbesteller

Neben der Vorstellung von Tawna und der Vorschau auf einige der Level in Crash Bandicoot 4 wurde ebenfalls angekündigt, dass eine Demo für Crash Bandicoot 4 ab der nächsten Woche spielbar sein wird – allerdings nur für Gamer, die das Spiel entweder für die Xbox One oder die PlayStation 4 digital vorbestellen.

