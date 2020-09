Um die günstige Alternative der Xbox Series X rankten sich in jüngster Vergangenheit viele Gerüchte. Jetzt endlich enthüllt Microsoft offiziell die Xbox Series S. Zusätzlich leakt ein Twitter-User ein Video zur Mini-Konsole.

Die Xbox Series S ist endlich offiziell

Die oft als Mini-Konsole betitelte Xbox Series S ist jetzt offiziell von Microsoft bestätigt worden. Auf Twitter gibt der Konsolenhersteller das Design, den Preis und den Namen der günstigen Alternative zur Xbox Series X endlich preis:

👀 Dann machen wir es offiziell!



Xbox Series S | Next Gen Performance in der kompaktesten Xbox aller Zeiten. 299 € (UVP).



Weitere Infos kommen bald. Versprochen! pic.twitter.com/Jj02tQSOzx — Xbox DACH (@XboxDACH) September 8, 2020

Die kompakte Xbox wird 299 Euro kosten und wird entgegen dem großen Vorbild, der Xbox Series X, nicht in klassischer schwarzer Farbe erscheinen. Wie Konkurrent Sony mit der PlayStation 5, wird diese auch in weißer Farbe veröffentlicht werden. Möglich wäre, dass es in Zukunft weitere Modell-Varianten mit verschiedenen Farboptionen gibt.

Weitere Informationen lässt sich Microsoft bisher nicht entlocken, doch geben sie das Versprechen, dass in Bälde neue Informationen kommen werden. Womöglich steht uns ein Event von Xbox bevor, bei dem wir mehr über die „Mini-Konsole“ erfahren werden.

Auf Twitter wird Video zur Xbox Series S geleakt

Auch wenn Microsoft bisher keine weiteren Informationen preisgeben will, konnte Twitter-User Walking Cat (@_h0x0d_) nicht an sich halten und hat folgendes Video geteilt:

no point holding this back now I guess pic.twitter.com/SgOAjm3BuP — WalkingCat (@_h0x0d_) September 8, 2020

Die Xbox Series S wird Gaming mit einer Auflösung von 1440p und bis zu 120 FPS ermöglichen und auf Raytracing setzen. Größter Unterschied zum großen Bruder der Xbox Series X dürfte der Verzicht auf ein Laufwerk sein. Die Series S ist die kompakteste Xbox, die jemals die Werke von Microsoft verlassen hat und ist um 60 Prozent kleiner als die Xbox Series X.

Microsoft macht nach monatelanger Geheimniskrämerei um Preise und Release-Termine der kommenden Konsolen den Vorstoß und präsentiert die Xbox Series S. Jetzt fehlen nur noch die Infos zur Xbox Series X, womöglich kommen sie auch dabei Sony und der PS5 zuvor. Wir sind gespannt!