Xbox-Dreierpack für nur 12,49 Euro: Diese Abenteuer-Trilogie müsst ihr unbedingt spielen

Hobby-Abenteurer finden im Xbox-Store aktuell ein Spitzen-Angebot – die Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy ist momentan um satte 75 Prozent im Preis reduziert und somit schon für weniger als 15 Euro zu haben. Den Trailer findet ihr über diesem Artikel.

Tomb-Raider-Trilogie auf der Xbox im Angebot

Mit der Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy hat Videospiel-Legende Lara Croft ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Die Reboot-Trilogie bietet alles, was sich Fans von der berühmten Archäologin versprechen und wurde mehrfach von Kritikern ausgezeichnet.

Wenn ihr die erstklassigen Abenteuer bislang verpasst habt, solltet ihr sie schnellstens nachholen. Ihr bekommt die drei Triple-A-Games im Bundle für nur 12,49 Euro statt 49,99 Euro, bezahlt somit also nur etwas mehr als 4 Euro pro Spiel (im Xbox-Store ansehen).

Die Trilogie enthält alle veröffentlichten Inhalte der Spiele in den jeweiligen Definitive Editions – darunter neue DLC-Missionen, -Outfits und -Herausforderungsgräber. Das Angebot gilt noch bis zum 2. Juni 2025.

Tomb Raider: Reboot lohnt sich für Abenteuer-Fans

In der Reboot-Trilogie von Tomb Raider begleitet ihr Lara Croft während ihrer Anfangszeit als Archäologin und seid bei den ersten großen Abenteuern dabei. Im ersten Teil, Tomb Raider, strandet ihr nach einem Schiffbruch auf der mysteriösen Insel Yamatai und müsst um euer Überleben kämpfen.

Im zweiten Teil, Rise of the Tomb Raider, verschlägt es euch auf der Suche nach der verlorenen Stadt Kitesh nach Sibirien. Im Finale der Trilogie, Shadow of the Tomb Raider, müsst ihr im Dschungel von Mexiko und Peru das Ende der Welt verhindern.

Die Spiele sind zwar nicht makellos, bieten aber jede Menge Unterhaltung, großartige Locations, spannende Kämpfe und faszinierende Geschichten, die ihr Seite an Seite mit Lara Croft entdecken könnt. Vor allem die ersten beiden Spiele stellen eine Rückkehr zu den Hochzeiten von Tomb Raider dar, während der dritte Teil dagegen ein wenig abfällt.

Schaut euch hier den Trailer zu Shadow of the Tomb Raider an:

