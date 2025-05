Tiefpreis auf der Nintendo Switch: Diese 3 RPG-Meisterwerke müsst ihr euch jetzt holen

Seid nicht wie ich, und holt euch nicht alle 3 Spiele zum Vollpreis.

Für insgesamt 20 Euro bekommt ihr über 500 Spielstunden

Es gibt keine besseren oder berühmteren Spiele im RPG- und Farming-Sim-Bereich als die Rune-Factory- und die Story-of-Seasons-Reihe. Gut, es gibt noch Stardew Valley, aber ich gehe davon aus, dass sowieso jeder schon dieses Spiel hat.

Im Nintendo Switch eShop sind jetzt die drei vielleicht besten Spiele der beiden Reihen stark reduziert im Angebot. Wenn ihr Life-Sim- und Rollenspiele mögt, und ihr es liebt, eure eigenen Felder zu bestellen, dann gibt es gerade keine besseren Gaming-Deals. Ganz besonders, weil jedes dieser Spiele theoretisch endlos spielbar ist – und 100-200 Stunden Inhalt bietet. Für gerade mal 20 Euro insgesamt könnt ihr also euer Leben lang Felder auf eurer Switch bestellen (und noch sehr viel mehr machen). Cool, oder?

Story of Seasons: Friends of Mineral Town für 4,79 Euro im Nintendo eShop

Story of Seasons: Friends of Mineral Town ist das Remake des gleichnamigen Harvest-Moon-Teils und auch das entspannteste Spiel der drei rabattierten Switch-Games. Nachdem euer Großvater gestorben ist, übernehmt ihr seine Farm in Mineralstadt. Ihr werdet Gemüse anbauen, Material in Minen sammeln und euch mit den Dorfbewohnern anfreunden – ihr könnt sogar heiraten!

Erwartet hier aber kein Farming-Spiel à la Stardew Valley. Friends of Mineral Town ist eher dafür da, immer mal nach dem Feierabend gespielt zu werden, um sich zu entspannen. Wenn ihr lieber kämpft, Maps erkundet und euch stetig verbessern wollt, schaut euch eher die Rune-Factory-Spiele an.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town ist gerade um 88 Prozent reduziert zu haben und kostet nur 4,79 Euro (im Nintendo eShop ansehen). Der Rabatt gilt noch bis zum 8. Juni.

Rune Factory 5 für 9,99 Euro im Nintendo eShop

Runde Factory 5 ist der bislang neueste Teil der Serie und bietet euch die beste Grafik der drei reduzierten Spiele. Die Rune-Factory-Reihe ist recht speziell und kann nicht ganz so einfach mit Story of Seasons oder gar Stardew Valley verglichen werden.

Generell werdet ihr auch hier euer Feld bestellen, doch abgesehen davon ist es genauso wichtig, die Welt außerhalb zu erkunden, Monster zu besiegen – auch Bosse! – unterschiedlichste Materialien zu sammeln, zu craften, zu kochen, zu angeln und schließlich aufzuleveln.

Die verschiedenen Freundschafts- und Heiratskandidaten haben alle ihre eigene Story; es gibt Festivals und generell so viel Inhalt in diesen Spielen, dass ihr sie wirklich ewig lang spielen könnt. Für den Preis von 9,99 Euro mit 80 Prozent Rabatt lohnt es sich allemal, in die Reihe hineinzuschauen – ganz besonders, wenn ihr es liebt, nach und nach euren Charakter in den unterschiedlichen Disziplinen auf ein Maximum im Level-System zu bringen. Der Rabatt gilt noch bis zum 8. Juni (im Nintendo eShop ansehen).

Rune Factory 4: Special Edition für 4,49 Euro im Nintendo eShop

Das beliebteste Rune-Factory-Spiel ist jedoch der Vorgänger, und den gibt es in einer Special-Edition gerade mit ganzen 85 Prozent Rabatt für 4,49 Euro (im Nintendo eShop ansehen).

Rune Factory 4 Special wird von 94 Prozent der Spieler auf Steam geliebt – einige schreiben sogar, es sei ihr absolutes Lieblingsspiel (auf Steam ansehen). Wenn ihr einen nahezu perfekten Mix aus JRPG-, Farming- und Life-Sim-Mechaniken sucht, dann ist Rune Factory 4 Special ein Muss für euch.

Natürlich ist das Spiel ein klein wenig älter als Rune Factory 5, und es gibt eine 2D- anstatt einer 3D-Spielwelt. Über Umstände werdet ihr zum neuen König der Stadt Selphia und werdet abgesehen von euren royalen Verpflichtungen jede Menge zu tun haben: Baut Pflanzen an, kocht, angelt, kämpft gegen Monster, erkundet Maps und Dungeons, craftet und zieht eure eigenen Monster groß – es gibt nahezu nichts, was ihr hier nicht tun könnt. Für den Preis ist das Spiel eigentlich nahezu geschenkt.